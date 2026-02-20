Realeza británica en nueva crisis: Andrés, detenido 11 horas por escándalo Epstein

Andrew Mountbatten Windsor sale de la comisaría de policía en un vehículo, ayer.

El expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor fue puesto en libertad bajo investigación tras permanecer casi 11 horas detenido por la Policía británica, en el marco de un caso vinculado al escándalo del delincuente sexual convicto, Jeffrey Epstein. La detención, considerada sin precedentes para un miembro de alto rango de la realeza en la era moderna, profundiza la crisis de la corona.

La Policía del Valle del Támesis confirmó en un comunicado la liberación de un hombre “de unos sesenta años” arrestado en Norfolk, sin identificarlo formalmente. Sin embargo, imágenes difundidas por medios británicos mostraron al exduque de York saliendo de la comisaría de Aylsham tras ser interrogado durante toda la jornada, luego de su detención en la finca de Sandringham.

El Dato: Una condena por mala conducta en un cargo público conlleva una pena máxima de cadena perpetua, y los casos deben resolverse en un Tribunal de la Corona.

En las fotografías, tomadas al término de su retención, se observa a Andrés en el asiento trasero de un vehículo, con semblante tenso y manos entrelazadas. El arresto ocurrió el mismo día en que cumplió 66 años.

TE RECOMENDAMOS: Por sus posturas y antecedentes Polémica rodea a nuevo líder peruano

La investigación se centra en presunta mala conducta en un cargo público, relacionada con acusaciones de que habría compartido documentos confidenciales con Jeffrey Epstein cuando se desempeñaba como enviado comercial del Reino Unido en 2010. De acuerdo con autoridades, el caso presenta “complejidades particulares”, al tratarse de un delito de derecho común que puede implicar penas severas.

Las pesquisas no se limitan a un solo punto. La policía informó que continúa revisando diversas propiedades en la región de Berkshire, incluido el entorno donde residía el expríncipe antes de abandonar la mansión de Royal Lodge. Además, otras fuerzas analizan registros de vuelos vinculados al avión privado de Epstein en territorio británico.

REACCIÓN OFICIAL. Tras conocerse el arresto, el rey Carlos III expresó su “profunda preocupación” en un breve comunicado, aunque subrayó su respaldo a las autoridades. “La ley debe seguir su curso”, afirmó el monarca, quien mantuvo su agenda pública sin modificaciones.

El Palacio de Buckingham no fue informado previamente del operativo, pero reiteró su cooperación con la investigación. A su vez, la figura de Andrés vuelve a colocarse en el centro del escrutinio público, luego de años de controversias por su relación con el pederasta convicto y financista Jeffrey Epstein.

El caso se reactivó tras la publicación de millones de documentos en Estados Unidos, conocidos como los “Papeles de Epstein”, que derivaron en nuevas líneas de investigación. Aunque el expríncipe ha negado reiteradamente cualquier irregularidad, ya había sido apartado de funciones oficiales desde 2019 y despojado de títulos honoríficos.

El arresto marca un punto de inflexión en la historia contemporánea de la familia real británica. Nunca antes un miembro de tan alto rango había sido detenido bajo sospecha de un delito de esta naturaleza.

La legislación del Reino Unido establece que un arresto requiere motivos razonables para sospechar la comisión de un delito y la necesidad de asegurar la investigación. No implica culpabilidad, pero abre la puerta a un proceso judicial que, en caso de avanzar, podría derivar en un juicio ante un Tribunal de la Corona.