EU despliega portaaviones USS Gerald R Ford y aeronaves militares cerca de Irán

El USS Gerald R Ford visto cerca del Mediterráneo, el viernes 20 de febrero, captado por el fotógrafo David Parody.

Estados Unidos movilizó su portaaviones nuclear USS Gerald R Ford rumbo al Mediterráneo, y envió más de 40 aeronaves militares en la región, en medio de tensiones entre Washington e Irán, según agencias internacionales.

El medio británico BBC, a través de su línea BBC Verify, verificó que el USS Gerald R Ford se moviliza por el Estrecho de Gibraltar rumbo al Mediterráneo. Éste es escoltado por el destructor USS Mahan, cuya presencia también fue verificada por la agencia.

Según BBC Verify, el USS Gerald R Ford transmitió brevemente su ubicación frente a la costa atlántica de Marruecos, desde donde mostró rumbo hacia el Mediterráneo.

En paralelo, BBC verificó que se detectó un aumento significativo de vuelos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobre Europa y Medio Oriente. La comprobación de la información fue realizada por la agencia mediante seguimiento en herramientas públicas como Flightradar24.

Así, se identificaron cazas F-22 Raptor en la base RAF Lakenheath (Reino Unido), pertenecientes al 1st Fighter Wing con base en Virginia. También, múltiples F-15 del 48th Fighter Wing con base en RAF Lakenheath.

En total, son 47 las aeronaves militares estadounidenses identificadas en la región en las últimas 24 horas.

De acuerdo con especialistas consultados por BBC Verify, el despliegue de los cazas tipo F-22 no suele ser habitual en Medio Oriente, debido a que se trata de activos de alto valor.

En el mismo sentido lo reportó el medio especializado Iran Observer, el cual aseguró que Estados Unidos ha movilizado alrededor de 400 aviones de combate hacia Europa y Medio Oriente “en preparación para un ataque contra Irán”.

The US has moved over 400 aircraft to Europe and the Middle East in preparation for an attack on Iran pic.twitter.com/xuHlsfYJ0V — Iran Observer (@IranObserver0) February 21, 2026

Sin embargo, el supuesto ataque contra Irán mencionado por el diario es una especulación, y no se conocen oficialmente los motivos del despliegue militar de EU en el Mediterráneo.

No obstante, el reporte ocurre en medio de diferendos entre Estados Unidos e Irán, países que, si bien mantienen diálogos sobre el programa nuclear del segundo, no han logrado alcanzar un acuerdo que alivie las tensiones.

Irán y Estados Unidos están involucrados en una nueva ronda de negociaciones indirectas sobre el programa nuclear iraní, mediadas por terceros (como Omán) y celebradas en Ginebra, con al menos dos rondas ya realizadas.

Irán afirmó que se ha llegado a un “entendimiento sobre principios guías” para un posible acuerdo.

Sin embargo, aún no se ha alcanzado un acuerdo completo, y el viernes Trump dijo a la prensa que “probablemente, en los próximos 10 días” se dará a conocer si se llegó a alguno.

