Macron celebra el rechazo judicial de EU a los aranceles de Trump: ‘Es bueno tener poderes y contrapoderes’

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, celebró este viernes la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de declarar ilegales los aranceles impuestos por el mandatario estadounidense, Donald Trump, y destacó la importancia de los contrapesos en una democracia.

Durante su intervención desde el Salón Internacional de la Agricultura en París, Macron aseguró que “no es malo tener tribunales supremos y el Estado de derecho” y subrayó que la revisión judicial de decisiones ejecutivas es una señal de fortaleza democrática.

“Todos dicen que eso es bueno. Es bueno tener poderes y contrapoderes en una democracia”, agregó el mandatario francés.

El fallo del Supremo estadounidense se centró en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), instrumento mediante el cual Trump había impuesto aranceles globales recíprocos.

La Corte concluyó que esta medida excedía la autoridad presidencial sin aprobación del Congreso, constituyendo la mayor derrota legal del presidente desde su regreso a la Casa Blanca.

Tras conocerse la decisión judicial, Trump anunció la imposición de nuevos aranceles del 10 % utilizando la Ley de Comercio de 1974, que es más limitada y requiere, en principio, aprobación congresional para cualquier prórroga.

Frente a esto, Macron pidió mantener la calma y evaluó con cautela los posibles efectos de estas nuevas tarifas. “Analizaremos atentamente las consecuencias y las medidas posibles, y nos adaptaremos”, señaló.

El presidente francés destacó que la existencia de tribunales que supervisen y limiten el poder del Ejecutivo es un ejemplo positivo de los pesos y contrapesos en las democracias, y llamó a celebrar la fortaleza del Estado de derecho.

Asimismo, reiteró que Francia estudiará el impacto de los nuevos aranceles y sus posibles repercusiones comerciales, manteniendo abierto el diálogo con socios internacionales.

Expertos señalan que la decisión del Tribunal Supremo de EU representa un revés significativo para la política económica unilateral de Trump y marca un precedente sobre la autoridad del Congreso frente al poder presidencial en materia comercial.

Por su parte, países socios como Francia, México y Canadá deberán evaluar cómo estas medidas afectan el comercio internacional y sus exportaciones.

