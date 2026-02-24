Difunden VIDEO de bengala que provocó incendio en bar de Suiza que dejó 41 muertos

Difunden VIDEO de bengala que provocó incendio en bar 'Le Constellation' en Crans-Montana, Suiza.

Medios internacionales difundieron un video que atestigua el momento exacto en el cual inició el incendio en el bar Le Constellation en Crans-Montana, Suiza, la noche de Año Nuevo, que dejó 41 muertos, cuando una bengala tocó la espuma acústica del techo.

El medio italiano Agenzia Nazionale Stampa Associata tuvo acceso al video que, detalló, forma parte de las últimas actualizaciones de la investigación sobre el incendio que provocó la muerte de 41 personas, algunas menores de edad, y dejó otras más de 100 heridas.

Velas y flores fueron colocadas por residentes y visitantes cerca del lugar del incendio, en homenaje a las víctimas del siniestro ocurrido durante las celebraciones de Año Nuevo en Suiza. ı Foto: Reuters

Conforme avanzaron las investigaciones, se formuló la hipótesis de que el incendio había sido provocado por el contacto de una bengala con la espuma acústica del techo, lo que, ahora, con la difusión del video, podría ser confirmado.

En la grabación se mira cómo una joven, en hombros de sus compañeros, eleva una botella de champán con una bengala encendida, mientras avanzan bailando sobre la pista.

Flores y velas en recuerdo de las víctimas del incendio en un bar alpino suizo, mientras las autoridades mantienen abierta una investigación penal por presunta negligencia. ı Foto: Reuters

Se aprecia que la bengala, al tocar el techo, enciende una chispa que se esparce rápidamente por la superficie, lo que habría provocado el incendio, aunque la expansión del fuego no se aprecia en el video.

Incluso, se mira cómo otros asistentes al bar cargan botellas con bengalas encendidas en su interior, lo que habría permitido la rápida expansión del incendio.

El video podría ser una pieza fundamental en la investigación, de la cual los familiares de las 41 víctimas ya piden avances y respuestas.

Los propietarios del bar, Jacques Moretti y su esposa, están siendo investigados por homicidio por negligencia y otros delitos. Principalmente, se acusa que el recinto no contaba con las medidas de seguridad necesarias para evitar un incidente de este tipo.

De acuerdo con los reportes de la policía recogidos por agencias internacionales, en Le Constellation llevaba seis años sin realizar una inspección de seguridad.

Servicios de emergencia y equipos de rescate trabajan en el exterior del bar siniestrado en Crans-Montana, mientras continúan las investigaciones para determinar el origen del incendio. ı Foto: Reuters

Lo anterior, además de motivar la investigación contra sus propietarios, abrió el debate sobre la seguridad en los recintos de entretenimiento, donde se pide que se armonicen las normas nacionales de seguridad en estos lugares.

De acuerdo con la agencia Reuters, el incendio en Le Constellation y las noticias sobre la falta de regulación en las normativas de seguridad han provocado afectaciones al turismo a Crans-Montana y otras regiones de Suiza.

Mientras tanto, familiares de las 41 víctimas denuncian que han perdido la confianza en las autoridades debido a procesos lentos en la investigación.

