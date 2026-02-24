Venezuela pide en ONU liberación de Maduro

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, llevó ayer al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en Ginebra, una exigencia directa: la “liberación inmediata” del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, detenidos en Nueva York tras el operativo ejecutado el 3 de enero por aWashington.

Maduro y Flores permanecen en prisión a la espera de juicio por narcotráfico y presunta conspiración para cometer narcoterrorismo. La captura, calificada por Caracas como un “secuestro”, marcó un punto de inflexión político, aunque en el país ha prevalecido una relativa calma desde entonces, en medio de tensiones internas dentro del oficialismo.

El Dato: El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, dijo que plantearía a sus homólogos de la UE el levantamiento de las sanciones contra Delcy Rodríguez.

Ante el foro internacional, Gil denunció que la acción formó parte de una “campaña sistemática” y sostuvo que dejó más de 100 muertos. Describió la detención como una “operación política disfrazada de debate legal”. Al mismo tiempo, afirmó que su nación no se encuentra en guerra con Washington, pese a lo que consideró ataques sostenidos durante la última década mediante bloqueos y sanciones.

“Los derechos humanos no deben ser instrumentos de guerra política, no deben ser selectivos ni depender de alineamientos ideológicos”, declaró el canciller. Cuestionó que mientras algunos países enfrentan un escrutinio constante, “tragedias de enorme magnitud, como la devastación del pueblo palestino, no reciben la atención firme y proporcionada que exigen el derecho internacional y la conciencia humana”.

30 liberaciones a presos políticos realizó el gobierno ayer

El funcionario también instó al Consejo a poner fin a todas las medidas punitivas contra su país y a respetar la soberanía de los Estados. Su postura contrastó con el tono más conciliador adoptado en semanas recientes por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien ha promovido contactos con la administración del presidente Donald Trump.

SEÑALES HACIA EL EXTERIOR. Desde que asumió la jefatura provisional el 5 de enero, Rodríguez ha impulsado un proceso que define como de reconciliación y coexistencia política. En ese marco fue promulgada la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática 2026, que ya otorgó beneficios a 379 personas detenidas por protestas y conflictos políticos de años anteriores. La normativa podría alcanzar a cientos más.

44 bombardeos a “narcolanchas” ha llevado a cabo EU

Asimismo, la semana pasada, el Fondo Monetario Internacional describió la situación venezolana como “bastante frágil”, con inflación de tres dígitos y marcada depreciación monetaria. A la incidencia de las sanciones se suma la mala gestión gubernamental.

A su vez, el Departamento del Tesoro de EU anunció el alivio parcial de restricciones al sector energético, el mayor desde la captura presidencial. Rodríguez confirmó además acuerdos para el envío de millones de barriles de crudo al mercado estadounidense y recibió en Caracas al secretario de Energía, Chris Wright, así como al jefe del Comando Sur, Francis Donovan, con quienes abordó cooperación petrolera y seguridad.

El Tip: Caracas anunció que un total de 2 mil 021 personas con medidas cautelares y 177 presos son beneficiados de la Ley de Amnistía.

En el ámbito europeo, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, anunció que propondrá levantar sanciones individuales contra Rodríguez. La iniciativa, impulsada por España, requerirá unanimidad de los Veintisiete.

Kallas señaló que las autoridades provisionales de Venezuela “han dado pasos concretos de acercamiento a Europa” ya que “han liberado por ejemplo a los presos políticos europeos que estaban en Venezuela”, y añadió que “en el futuro tendremos que hablar de cómo abordamos la situación” de ese país.

Mientras que la mayor coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática, sostuvo que la transición “no ha arrancado” y reiteró que el primer paso debe ser la liberación de los presos políticos y el cese de la persecución. Su dirigencia afirmó que se prepara ante la eventual convocatoria de elecciones, que Rodríguez aseguró serán “libres y justas”, aunque sin fijar calendario.

ESCALADA MILITAR. Asimismo, Washington intensificó su campaña marítima contra presuntas redes de tráfico de drogas. El Comando Sur de Estados Unidos informó ayer la muerte de tres hombres tras un ataque a una embarcación en el Caribe, en el marco de la operación “Lanza del Sur”.

“La inteligencia confirmó que el buque estaba transitando por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico”, señaló el organismo. Añadió que “tres narcoterroristas hombres murieron durante esta acción” y que ninguna fuerza estadounidense resultó herida.

Con este episodio suman ya 44 bombardeos y alrededor de 150 fallecidos desde el inicio de la ofensiva en septiembre pasado, según recuentos de la prensa estadounidense. La administración de Donald Trump sostiene que actúa en un “conflicto armado” contra carteles y organizaciones designadas como terroristas en Latinoamérica.

Sin embargo, organizaciones civiles y expertos de Naciones Unidas han advertido que estos ataques “parecen ser ejecuciones ilegales llevadas a cabo por orden de un gobierno, sin un proceso judicial o legal que permita el debido proceso legal”, y que los “ataques y asesinatos no provocados en aguas internacionales también violan el derecho marítimo internacional”.

La campaña militar se ha extendido del Caribe al Pacífico oriental.