Bill Gates admite romances con dos mujeres rusas durante su matrimonio con Melinda Gates

El empresario y cofundador de Microsoft, Bill Gates, reconoció haber mantenido dos relaciones sentimentales con mujeres rusas mientras estaba casado con Melinda Gates, además de reiterar sus disculpas por haber sostenido contacto con Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales.

De acuerdo con información publicada por The Wall Street Journal y Reuters, Gates confirmó que sostuvo encuentros con Epstein en distintas ocasiones e incluso viajó en su avión privado. Sin embargo, aseguró que nunca participó ni tuvo conocimiento de actividades ilícitas.

“No hice nada ilegal. No vi nada ilegal”, afirmó ante empleados de la fundación, al tiempo que negó haber tenido contacto con víctimas vinculadas al financiero.

Durante la misma reunión, Gates admitió haber cometido errores de juicio al mantener comunicación con Epstein después de su condena en 2008. Explicó que inicialmente creyó que el empresario podría contribuir a proyectos de filantropía enfocados en salud global, algo que finalmente no ocurrió. “Fue un grave error”, reconoció.

Bill Gates en foto de los archivos Epstein ı Foto: Reuters

Asimismo, confirmó dos relaciones extramatrimoniales durante su matrimonio. Según explicó, una fue con una jugadora rusa de bridge a quien conoció en torneos relacionados con ese juego, mientras que la otra involucró a una física nuclear rusa con quien coincidió en actividades profesionales.

Documentos difundidos por el Departamento de Justicia incluyen borradores de correos atribuidos a Epstein en los que se mencionan supuestas relaciones personales de Gates y referencias a encuentros con mujeres. También se difundieron fotografías del empresario junto a mujeres cuyos rostros fueron censurados.

Gates reiteró que dichas imágenes fueron tomadas a petición de Epstein tras reuniones relacionadas con temas filantrópicos y volvió a subrayar que nunca convivió con víctimas del financista. El empresario ha sostenido previamente que reunirse con Epstein fue una decisión equivocada.

Bill Gates en foto de los archivos Epstein ı Foto: Reuters

