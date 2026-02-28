Cierran el Estrecho de Ormuz: ¿por qué es clave para el petróleo mundial?

La navegación comercial por el Estrecho de Ormuz enfrenta una interrupción de facto tras advertencias emitidas por fuerzas iraníes a buques mercantes, en medio de una creciente tensión regional.

El estrecho, ubicado entre Irán y Omán, conecta el Golfo de Omán con el Golfo Pérsico y constituye el principal canal de exportación de crudo para productores como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak y el propio Irán.

Se estima que alrededor del 20% del petróleo que se comercializa por vía marítima a nivel global transita diariamente por este corredor, además de importantes volúmenes de gas natural licuado (GNL). Cualquier interrupción en esta vía impacta de inmediato en los mercados energéticos internacionales.

🇮🇷 IRÁN MOSTRANDO PODER



Estrecho de Ormuz totalmente cerrado y controlado por Irán. Se amontonan barcos en el Golfo Pérsico sin salida. Ahora Irán ha pasado a controlar todo el tablero geopolitico de la región y el comercio internacional.



EL FRACASO DE TRUMP ES INMINENTE pic.twitter.com/a95gvqYEFI — El Necio (@ElNecio_Cuba) February 28, 2026

Reportes difundidos por la agencia Reuters indican que embarcaciones comerciales han recibido comunicaciones por radio atribuidas a la Guardia Revolucionaria, señalando que no se permite el paso por el estrecho.

Por su parte, la misión británica de monitoreo marítimo United Kingdom Maritime Trade Operations ha confirmado que existen riesgos elevados para la navegación en la zona, aunque no se ha formalizado un bloqueo legalmente reconocido.

Ante el aumento del riesgo, compañías navieras y aseguradoras han optado por suspender rutas o incrementar significativamente las primas por riesgo bélico, lo que en términos prácticos ha reducido el flujo de embarcaciones.

¿A qué se debe el cierre?

El escenario ocurre en medio de una escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán, tras recientes ataques y contraataques en la región.

Los precios internacionales del petróleo reaccionaron con volatilidad ante el riesgo de interrupciones prolongadas. Operadores financieros descuentan la posibilidad de una reducción en la oferta global si la situación se prolonga o escala hacia un conflicto abierto.

El desarrollo de los próximos días será clave para determinar si la situación se normaliza o si el estrecho, se convierte en el epicentro de una crisis de mayores dimensiones.

MSL