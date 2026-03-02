Trump afirma que ‘gran ola’ en guerra con Irán está por llegar

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la “gran ola” de ataques contra Irán aún “está por llegar”, apenas unos días después de la ofensiva lanzada junto a Israel, que acabó con la vida del ayatolá Alí Jamenei.

“Los estamos destrozando”, ha celebrado el presidente de Estados Unidos en una entrevista con la cadena de televisión CNN, en la que se ha congratulado de poder contar con “el mejor Ejército del mundo” y poder utilizarlo. “Es muy poderoso”, sostuvo el mandatario estadounidense.

Donald Trump pidió a la población iraní que se quede en sus casas porque “no va a ser seguro estar fuera”. “Ni siquiera hemos empezado a golpearlos con fuerza. La gran ola ni siquiera ha llegado. La grande está a punto de llegar”, ha advertido.

Este domingo, Donald Trump fijó en aproximadamente cuatro semanas la duración estimada de la ofensiva militar contra Irán, en lo que representa la definición más concreta hasta ahora sobre el horizonte temporal del conflicto. En declaraciones al Daily Mail, el magnate sostuvo que ese cálculo formó parte de la planeación inicial. “Siempre ha sido un proceso de cuatro semanas”, afirmó. “Calculamos que serán unas cuatro semanas o algo así”.

