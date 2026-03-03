Israel ataca sede donde Irán elegía a nuevo líder supremo; éste responde con ataque a Tel Aviv

Ataque de Israel contra bases militares de Irán (izq.); ataque de Irán contra Tel Aviv (der.).

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) informaron que lanzaron una nueva oleada de ataques contra varios puntos de Irán, entre ellos la sede de la Asamblea de Expertos, encargada de escoger a un nuevo líder supremo, tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei, quien ocupaba el cargo.

A través de redes sociales las IDF informaron que este martes se completaron “nuevas oleadas de ataques contra el oeste de Irán, que apuntaron a bases armamentísticas del país y sistemas de defensa”.

Como parte de estos ataques, Israel ha golpeado esta mañana decenas de sistemas de lanzamiento de misiles y otros sistemas de defensa utilizados por Irán. Así, buscamos minimizar todo lo posible el fuego abierto contra el Estado de Israel Fuerzas de Defensa de Israel, en un comunicado recogido por agencias



✈️🎯60+ strike flights: The IAF completed additional waves of strikes in western Iran targeting the Iranian regime’s missile launchers, defense systems, and live-fire arrays. pic.twitter.com/I1rRLBJlUR — Israel Defense Forces (@IDF) March 3, 2026

Posteriormente, un funcionario israelí dijo al medio Fox News que, como parte de esta nueva oleada, se atacó al consejo directivo de la Asamblea de Expertos, que celebraba una reunión para elegir al nuevo líder supremo.

Inicialmente, se había reportado que el ataque apuntó cerca de esta sede, si bien posteriormente se informó que éste fue directo contra la base de la Asamblea.

La Guardia Revolucionaria iraní no ha desmentido ni confirmado esta información.

Esta última, por su parte, lanzó un ataque la mañana de este martes contra Tel Aviv, una de las ciudades más importantes y pobladas de Israel.

🇮🇷🇮🇱 | Andanada de misiles iraníes caen sobre Tel Aviv la mañana del martes. pic.twitter.com/X8HDzu3XoY — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 3, 2026

En videos recuperados por agencias internacionales se aprecia la caída de proyectiles sobre varios edificios de la ciudad israelí, que ya había sido azotada por un ataque similar el domingo, en represalia por la ofensiva que Israel y Estados Unidos lanzaron en su contra un día antes.

Este ataque derivó en la muerte del ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán. Ante el fallecimiento, Irán designó a una junta temporal de poder conformada por el presidente Mosud Pezeshkian y otros dos altos funcionarios. La misma gobernará hasta que se elija a un nuevo líder.

🇺🇸🇮🇷 | El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Estados Unidos podría mantener su campaña militar en Irán "mucho más tiempo" de lo planeado, insistiendo en que no se "aburre" de la operación.



Desde el principio, proyectamos cuatro o cinco semanas, pero tenemos la… pic.twitter.com/X6xO156n6W — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 3, 2026

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se atribuyó la autoría parcial de los ataques, aseguró que la campaña en Irán podría durar “mucho más tiempo” de lo planeado, más allá de las cuatro semanas que proyectó inicialmente.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am