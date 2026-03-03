Ucrania y Rusia cruzan posturas sobre Teherán

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán son “una buena señal” para que Vladimir Putin “vea cómo termina una dictadura”. Sostuvo que Moscú ha mostrado debilidad como aliado, como, dijo, ocurrió tras la caída de Bashar al Assad en Siria.

Asimismo, señaló que no se han cancelado las conversaciones del 5 al 8 de marzo en Abu Dabi. Si surgen obstáculos, Suiza o Turquía albergarían el encuentro. Mientras que, desde Moscú, el portavoz Dmitri Peskov afirmó que Rusia valora la mediación de Washington, pero que “sólo se fía de sí misma”. Expresó “profunda decepción” por el desenlace de los contactos entre Estados Unidos e Irán y reiteró que el Kremlin defenderá sus intereses, privilegiando vías pacíficas. “Estamos analizando y extrayendo las conclusiones correspondientes, pero continuamos el trabajo que responde a nuestros intereses”, dijo.