Ecuador expulsa a Basilio Gutiérrez, embajador de Cuba de Quito; ¿rompen relaciones diplomáticas?

El Gobierno de Ecuador declaró persona non grata al embajador de Cuba en Quito, Basilio Gutiérrez, y al personal de la misión diplomática, concediendo un plazo de 48 horas para que abandonen el país.

Las autoridades no explicaron las razones por las cuales el presidente Daniel Noboa adoptó esta decisión, pero mencionaron el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

“El Gobierno de Ecuador reafirma su compromiso con el respeto al Derecho Internacional y la defensa de los altos intereses nacionales”, añadió en un comunicado.

¿Ecuador y Cuban van a romper relaciones diplomáticas?

En ese sentido, la cancillería ecuatoriana no precisó si la declaratoria de persona non grata al embajador cubano implicaba un rompimiento de las relaciones diplomáticas con el país caribeño.

Una decena de miembros de la fuerza pública ecuatoriana, entre policías y militares, patrullaban los exteriores de la embajada de Cuba en Quito, según un testigo de Reuters.

Noboa, mediante un decreto presidencial suscrito el martes, dio por terminadas las funciones del embajador de Ecuador ante La Habana, José María Borja.

Con información de Reuters.

JVR