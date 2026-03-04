Empleado cae desde canastilla en llamas en Louisiana, Estados Unidos

Un trabajador de servicios públicos cayó desde una canastilla en llamas mientras realizaba labores de mantenimiento en la vía pública en Baton Rouge, Louisiana. El momento, captado en video, se volvió viral en redes sociales y ha generado una fuerte conversación sobre las condiciones de seguridad en este tipo de trabajos.

Las imágenes muestran al empleado a varios metros de altura, sobre lo que aparenta ser un poste de servicios, cuando de manera repentina la canasta del camión elevador y parte del brazo mecánico comenzaron a incendiarse. El incidente ocurrió alrededor de las 11:45 horas en el cruce de Evangeline Street y North Foster Drive, según reportes de emergencia.

De acuerdo con información difundida por la televisora local WAFB, que citó un reporte del Departamento de Bomberos de Baton Rouge, el fuego se habría originado por una falla mecánica en el equipo.

En Louisiana, EE.UU., un trabajador de servicios públicos quedó atrapado en una canastilla a varios metros de altura durante el incendio de su vehículo.



Fue trasladado grave a un hospital local.



🎥Redes sociales



Más en https://t.co/BjdELZkpfR pic.twitter.com/lwVvxCSl17 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) March 4, 2026

En los videos que circulan en distintas plataformas se observa el momento crítico en que las llamas rodean al trabajador, quien intenta mantenerse en pie dentro de la estructura mientras el humo se intensifica. En un intento por escapar del incendio, el hombre se aferra al elevador, pero finalmente cae desde una altura aproximada de 20 pies, es decir, cerca de seis metros.

Tras recibir el reporte de una persona en llamas, elementos del Departamento de Bomberos acudieron al sitio para controlar el incendio y brindar los primeros auxilios. La víctima fue trasladada de emergencia a un hospital local con heridas graves y quemaduras. También acudieron agentes del departamento de policía para apoyar en la atención de la emergencia.

Medios locales informaron que el trabajador se encontraba realizando tareas rutinarias de mantenimiento urbano al momento del accidente. El caso ha provocado una oleada de reacciones en redes sociales: mientras algunos usuarios expresaron alivio por el rescate, otros cuestionaron las condiciones de seguridad y los protocolos aplicados en este tipo de labores.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT