EU y Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas y consulares

Estados Unidos y las autoridades interinas de Venezuela acordaron restablecer relaciones diplomáticas y consulares, dijo el Departamento de Estado estadounidense en un comunicado el jueves, y agregó que estaba enfocado en crear condiciones para una transición pacífica a un gobierno elegido democráticamente.

“Esta medida facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela”, afirmó el Departamento de Estado.

“Nuestro compromiso se centra en ayudar al pueblo venezolano a avanzar a través de un proceso gradual que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente”.

Después de meses de tensiones intensificadas, Estados Unidos capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en enero, lo que desencadenó una cadena de cambios en el país, incluida la juramentación de la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

Desde entonces, los dos países han reanudado gradualmente sus relaciones bilaterales.

Próxima audiencia de Nicolás Maduro en EU

La noticia de que se retomaron las relaciones diplomáticas, tras la captura de Nicolás Maduro se da a tan solo unos días de que se lleve a cabo la nueva audiencia del expresidente de Venezuela en Nueva York.

El próximo 17 de marzo Maduro regresa a la Corte para tener una audiencia, el exmandatario se declaró no culpable en la primera que tuvo en enero, luego de que fue capturado por el gobierno de Donald Trump.

Nicolás Maduro fue detenido el pasado 3 de enero en un operativo minuciosamente planeado, el propio Trump contó que el equipo que fue a detener a Maduro iba sumamente preparado, que cuando entraron el expresidente quería resguardarse en un búnker, pero Trump mencionó que traían todo el equipo para derribar la puerta del búnker e ingresar por él.