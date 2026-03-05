¿Qué es un geiser ácido y dónde está el más grande?

Los géiser son zonas formadas por la actividad volcánica, y existen dos tipos de estos, de fuente y de cono; y el que es considerado como el más grande del mundo recientemente tuvo actividad después de mucho tiempo.

Un géiser es una fuente termal que arroja chorros de agua caliente y vapor de manera intermitente, y su nombre proviene de la palabra islandesa geysir, la cual significa brotar.

En las zonas en las que se ha registrado actividad volcánica en el pasado se dan estas formaciones, en las que también hay rocas al interior de la tierra que se ven calentadas por cuerpos de magma pocos profundos.

TE RECOMENDAMOS: Para una transición pacífica EU y Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas y consulares

El agua y vapor que expulsa un géiser son resultado de la luberación de presión repentina, por lo que el agua hirviendo y el vapor salen proyectados por medio de los estrechos conductos subterráneos.

Echinus, el géiser ácido más grande ı Foto: Especial

Algunos de estos géiser pueden ser ácidos, y estos son bastante raros debido a que el agua ácida puede romper las rocas que se encuentran al interior de los conductos subterráneos de estos, de acuerdo con el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USG por sus siglas en inglés).

¿Dónde está el géiser ácido más grande?

El géiser ácido más grande tiene una medida aproximada de 20 metros de díametro, y este se encuentra en la Cuenca del Géiser Inferior ubicada en el Parque Nacional Yellowstone, ubicado; en su mayor pate, en Wyoming, Estados Unidos.

El géiser ácido más grande es Echinus, que recibe su nombre debido a que en 1989 el mineralogista Albert Charles Peale lo visitó y pensó que las rocas que se encontraban alrededor de este tenían forma de erizos de mar.

Grand Prismatic Spring es la tercera fuente termal más grande del mundo y está ubicada en el Parque Nacional Yellowstone ı Foto: Especial

De acuerdo con el USG, pese a que Echinus es un géiser de composición química ácida, este no presenta un ácido concentrado, por lo que incluso lo comparan con “el jugo de naranja o el vinagre.”

Precisaron que Echinus tiene una composición de gases ácidos y agua neutra, por lo que esta acidez no es lo suficientemente fuerte para descomponer las rocas que se encuentran al interior.

“La singular composición química del agua da lugar a formaciones y composiciones interesantes, como el color rojo -debido al hierro, el aluminio y el arsénico- que bordea la piscina del géiser y las rocas espinosas cubiertas de sílice que le dan su nombre.” se lee en la pubicación del USG.

Echinus, el géiser ácido más grande ı Foto: Especial

Echinus ha estado inactivo la mayor parte del tiempo, y solamente presentó erupciones ocacionales antes del año 1948, mientras que en la década de los 70’s este entraba en erupción en intervalos de tiempo de entre 40 y 80 minutos, pero había permanecido inactivo desde el 2020.

Pese a esto, a principios de febrero del 2026 se registraron erupciones rrepentinas de Echinus tal como había ocurrido en años anteriores, y a partir del 16 de febrero estas comenzaron a ocurrir entre cada dos y cinco horas.

Las erupciones de Echinus tienen una duración de entre dos a tres minutos, y estas pueden alcanzar una altura de entre 6 y 10 metros, por lo que el USG compara su actividad con la que había registrado a finales del 2017.

Echinus, el géiser ácido más grande ı Foto: Especial

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.