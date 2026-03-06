Releva Trump a Kristi Noem, cabeza de polémica política antimigrante

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en el Capitolio de Washington, el 3 de marzo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer la salida de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien dejará el cargo el próximo 31 de marzo. En su lugar será designado el senador por Oklahoma, Markwayne Mullin, mientras la agencia atraviesa una crisis institucional marcada por la falta de financiamiento y por crecientes cuestionamientos políticos.

El anuncio fue difundido por el propio magnate en Truth Social. En el mensaje, Trump agradeció el trabajo de Noem y sostuvo que durante su gestión obtuvo “numerosos y espectaculares resultados, especialmente en la frontera”. Sin embargo, también informó que la funcionaria pasará a ocupar un nuevo rol como enviada especial del programa “Escudo de las Américas”, una iniciativa de seguridad regional que Washington planea presentar públicamente el sábado en Doral, Florida.

El Dato: El DHS está parcialmente cerrado por falta de fondos desde el 14 de febrero a la espera de cambios en los procesos de las redadas migratorias.

La salida ocurre en medio de fuertes presiones políticas y críticas a la gestión de Noem. La exgobernadora de Dakota del Sur fue cuestionada por su manejo de las redadas migratorias en el estado de Minnesota, donde agentes federales abatieron a dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti. Tras los hechos, la funcionaria llegó a acusarlos de “terrorismo doméstico” sin presentar pruebas, lo que detonó una crisis.

TE RECOMENDAMOS: Pone el ejemplo de Venezuela Washington exige influir en sucesión del próximo poder supremo de Irán

Durante audiencias recientes en el Capitolio, legisladores demócratas y algunos republicanos criticaron su actuación. El senador Thom Tillis incluso pidió su dimisión al considerar que la gestión del departamento se había convertido en “un desastre”. Las tensiones aumentaron después de que Noem se negara a retractarse de sus declaraciones sobre los incidentes y defendiera la política de deportaciones masivas de Trump.

La presión también creció tras revelarse detalles de una costosa campaña publicitaria del departamento, valorada en unos 220 millones de dólares. El contrato fue adjudicado sin licitación previa a una entidad vinculada con el esposo de una exvocera del organismo.

32 migrantes murieron bajo custodia del ICE en 2025

TENSIÓN MIGRATORIA. Por su parte, la directora de Agenda Migrante, Eunice Rendón, advirtió que los cambios anunciados por Donald Trump, en el área de Seguridad Nacional podrían profundizar las políticas migratorias restrictivas y aumentar los riesgos para los migrantes detenidos o deportados. Durante su gestión se registraron más de 65 mil deportaciones y alrededor de 1.5 millones de salidas voluntarias, cifras que el nuevo equipo busca mantener o incluso incrementar, destacó.

La activista explicó que, en ese periodo, se intensificaron las redadas y detenciones de migrantes en EU. Datos recientes muestran que los arrestos migratorios superaron los 300 mil en 2025, un aumento de más del 200 % respecto al año anterior, y que los detenidos no tenía antecedentes criminales.

Rendón subrayó la preocupación por las condiciones en centros de detención migratoria. En 2025 al menos 32 migrantes murieron bajo custodia del ICE, la cifra más alta en dos décadas. Ante este panorama, advirtió que el nombramiento del senador Mullin, podría endurecer más las políticas de control fronterizo bajo la consigna “Estados Unidos Primero”.