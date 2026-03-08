Lanzan artefacto explosivo fuera de la casa de Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York

La policía de Nueva York confirmó que un artefacto fue encendido y lanzado durante las protestas frente a la residencia del alcalde Zohran Mamdani durante el fin de semana era un explosivo que podría haber causado lesiones graves o la muerte.

El artefacto, un frasco lleno de tuercas, pernos y tornillos envuelto en cinta negra con una mecha, fue lanzado por un contra manifestante el sábado frente a Gracie Mansion, pero se apagó antes de explotar, según un comunicado de la comisionada de la policía de Nueva York, Jessica Tisch. Dos personas fueron detenidas, dijo Tisch.

El artefacto era uno de los dos que se lanzaron durante las protestas, que fueron lideradas por dos grupos opuestos, según la policía. El segundo artefacto aún estaba siendo examinado, dijo Tisch.

⚡️🇺🇸BREAKING: Assassination attempt on NYC Mayor Zohran Mamdani:



NYPD identified two suspects placing a bomb outside the residence of Mamdani.



Mossad is working overtime. pic.twitter.com/n8fQ0EjEK6 — Parody Jeff (@BackupJeffx) March 8, 2026

El activista de extrema derecha Jake Lang lideró el sábado una protesta frente a Gracie Mansion, donde Mamdani vive con su esposa, contra una supuesta “toma de poder” islámica de la ciudad de Nueva York y contra la oración pública de los musulmanes.

Tisch dijo en una conferencia de prensa el sábado que no creía que Mamdani y su esposa estuvieran en casa en ese momento.

En una declaración el domingo, Mamdani condenó la protesta de Lang, pero dijo que la violencia que le siguió era más preocupante.

“La violencia en una protesta nunca es aceptable”, dijo Mamdani. “El intento de utilizar un artefacto explosivo y herir a otras personas no solo es criminal, sino que es reprensible y la antítesis de lo que somos”.

La protesta de Lang, en la que participaron unas 20 personas, se enfrentó a una contramanifestación mucho más numerosa, de 125 personas, cuyo objetivo era expulsar a los “nazis” de Nueva York, según declaró Tisch en una rueda de prensa el sábado.

Yesterday, white supremacist Jake Lang organized a protest outside Gracie Mansion rooted in bigotry and racism. Such hate has no place in New York City. It is an affront to our city’s values and the unity that defines who we are.



What followed was even more disturbing. Violence… — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) March 8, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT