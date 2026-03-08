Mujer pierde la vida en tobogán arcoíris | VIDEO

En redes sociales comenzó a circular un video en el que se puede observar un trágico accidente, en el que una mujer perdió la vida luego de subirse al tobogán arcoíris de Cucutá, Colombia.

En días recientes comenzó a circular un video en redes sociales, en el que se puede apreciar a una mujer que está recibiendo indicaciones en un tobogán arcoíris para poder pasar un momento de diversión.

Sin embargo, este video que fue grabado para poder recordar un momento de felicidad y adrenalina terminó en tragedia, pues la mujer que iba a disfrutar de esta atracción perdió la vida.

Accidente en tobogán arcoíris ı Foto: Captura de pantalla

Yuris Cristel, de 28 años de edad, se encontraba en un parque turístico de Chinácota-Toledo, Toledo, Norte de Santander, Colombia cuando subió al tobogán arcoíris que segundos después sería la causa de su muerte.

De acuerdo con la versión que se conoce, tan solo unos segundos después de que Yuris comenzara a descender en el tobogán arcoíris esta perdió el control y salió del tobogán.

Yuris Cristel se impactó contra la pared de la infraestructura del tobogán extremo, y pese a que fue trasladada de emergencia para recibir atención mérica, perdió la vida durante el trayecto debido a la gravedad de las lesiones que sufrió en la cabeza.

Luego de este trágico suceso, el equipo jurídico del Parque Entre Flores emitió un comunicado en el que lamentaron profundamente el trágico suceso ocurrido el 5 de marzo dentro de sus instalaciones.

Externaron sus condolencias y su sentido de solidaridad hacia la familia, amigos y personas cercanas de Yuris Cristel, “nos unimos de corazón al duelo que los embarca en este difícil momento.”

Asimismo, externaron su disposición para colaborar con las autoridades correspondientes durante “el proceso de verificación y esclarecimiento de los hechos”, y precisaron que están dando toda la información que es requerida.

La inauguración oficial del tobogán extremo de colores de Entre Flores Chinácota fue el pasado 7 de febrero, en el que al final del recorrido se encontraba una piscina de pelotas de plástico.

Comunicado de Entre Flores Chinácota ı Foto: Redes Sociales

¿Qué es un tobogán arcoíris?

Un tobogán arcoíris es una atracción que puede ser utilizada tanto por niños como por adultos, e incluso existen opciones para poder rentar este tipo de toboganes y utilizarlos en eventos privados, ferias y celebraciones corporativas.

Exiten toboganes arcoíris de distintas medidas, con uno, dos y hasta tres carriles que van desde el metro con 50 centímetros hasta los tres metrs con 70 centímetros que se pueden instalar en terrenos planos o en pendientes naturales.

Los toboganes arcoíris constan de fichas en forma de hexágono de siete colores que deben ser colocadas con una estructura de seguridad certificada, y también deben contar con apoyos estructurales o cimentación para su seguridad.

Tobogán arcoíris de Entre Flores Chinácota ı Foto: Redes Sociales

