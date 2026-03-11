Cumbre respalda la energía nuclear

Torres de refrigeración de la central nuclear de Dukovany en Dukovany, República Checa, el 21 de octubre de 2025.

Treinta y tres países reafirmaron su respaldo a la energía nuclear como recurso estratégico para enfrentar la creciente demanda mundial de electricidad y avanzar en la descarbonización de las economías. El compromiso fue anunciado al término de la Segunda Cumbre Mundial de Energía Nuclear celebrada en París.

En la declaración conjunta titulada “Por una energía nuclear segura y asequible para todos”, firmada por naciones como Francia, China, Canadá, Japón y Reino Unido, los participantes destacaron que esta fuente energética es clave para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, fortalecer la seguridad energética y apoyar la transición hacia sistemas más limpios y sostenibles.

LOS FIRMANTES destacaron el impuslo tecnológico y el financiamiento para ampliar el desarrollo de reactores avanzados.

Los países, junto con el Organismo Internacional de Energía Atómica, señalaron que la energía nuclear es una fuente fiable y baja en carbono que puede complementar otras tecnologías de generación con bajas emisiones.

El documento también subraya la necesidad de reforzar la cooperación internacional, mantener la transparencia y fomentar la confianza pública en los proyectos nucleares. Asimismo, recuerda que en la COP28 se respaldó la iniciativa de triplicar la capacidad nuclear mundial hacia 2050 para contribuir a alcanzar emisiones netas cero.