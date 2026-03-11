Irán acusa silencio del Consejo de Seguridad por agresiones

Incendio a lo largo del bulevar Koohsar de Teherán, el 8 de marzo.

EL EMBAJADOR de Irán ante la Organización de las Naciones Unidas, Amir-Saeid Iravani, acusó ayer al Consejo de Seguridad de la ONU de “hacer la vista gorda” ante la guerra en Oriente Medio y de intentar “recompensar al agresor” mediante iniciativas diplomáticas que, según afirmó, buscan invertir responsabilidades en el conflicto. En declaraciones a la prensa en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, el diplomático calificó de “profundamente lamentable” que el Consejo permanezca en silencio pese a su responsabilidad, establecida en la Carta de la ONU, de preservar la paz y la seguridad internacionales.

Según Iravani, algunos Estados miembro impulsan una resolución “sesgada y políticamente motivada” que pretende cambiar la narrativa del conflicto. “Buscan recompensar al agresor y castigar a las víctimas”, afirmó, al advertir que si la iniciativa prospera, Israel y Estados Unidos se verán alentados a continuar las operaciones militares. “Hoy es Irán, mañana podría ser cualquier otro Estado soberano”, agregó.

Incendio a lo largo del bulevar Koohsar de Teherán, el 8 de marzo. ı Foto: Reuters

El Tip: Ayer se produjeron más ofensivas en Teherán y ciudades como Isfahán y Karaj también fueron atacadas.

El representante iraní pidió a la comunidad internacional actuar para detener lo que describió como una “sangrienta guerra” contra su país y solicitó a los gobiernos condenar la ofensiva y adoptar medidas urgentes.

Durante su intervención, el embajador enumeró ataques que, aseguró, demuestran que Washington y Tel Aviv “no muestran ningún respeto por el derecho internacional ni contención militar”. De acuerdo con las cifras presentadas por Iravani, más de mil 300 civiles han muerto desde el inicio de la guerra y 9 mil 669 instalaciones civiles han sido destruidas. Entre los lugares afectados mencionó viviendas, centros comerciales, instalaciones médicas y farmacéuticas, así como 65 escuelas e instituciones educativas y edificios de la Cruz Roja. El diplomático denunció que los bombardeos han alcanzado zonas densamente pobladas y “infraestructura civil crítica”, lo que calificó como “crímenes horribles”.

También señaló que ataques contra depósitos de combustible en Teherán y otras ciudades durante las noches del 5 y 7 de marzo liberaron grandes cantidades de contaminantes tóxicos a la atmósfera. Según explicó, la lluvia registrada la mañana del 8 de marzo dispersó esas sustancias mediante precipitaciones altamente ácidas.