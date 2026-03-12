Ante crisis liberan 400 millones de barriles de crudo

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) acordó liberar el mayor volumen de reservas de petróleo de emergencia en su historia para contener el impacto que la guerra en Oriente Medio está provocando en los mercados energéticos globales.

El organismo, con sede en París y conformado por 32 países miembros, anunció que pondrá a disposición 400 millones de barriles de crudo de sus reservas estratégicas, una cantidad que supera ampliamente los 182.7 millones de barriles liberados en 2022 tras la invasión rusa en Ucrania.

El Dato: Un ataque en el puerto iraquí de Basora mató a una persona y las autoridades detuvieron operaciones en todas las terminales petroleras del país.

El movimiento busca estabilizar los precios internacionales y amortiguar la interrupción del suministro provocada por el conflicto iniciado el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel comenzaron ataques contra Irán, desatando represalias militares en la región y una fuerte volatilidad en los mercados.

TE RECOMENDAMOS: Estrecho de Ormuz Ataques elevan tensión en vía fluvial estratégica

“Esta es una acción importante destinada a aliviar los impactos inmediatos de la disrupción en los mercados”, afirmó el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, al explicar la decisión.

Actualmente, los países miembros del organismo mantienen más de mil 200 millones de barriles en reservas públicas de emergencia, además de otros 600 millones almacenados bajo obligación gubernamental, lo que permite coordinar respuestas rápidas ante crisis energéticas internacionales.

Un ataque israelí en los suburbios del sur de Beirut, ayer. ı Foto: Reuters

200 dólares por barril, Irán espera que suba el petróleo

LIBERACIÓN MASIVA. La liberación de crudo será reforzada por Estados Unidos, que anunció que liberará 172 millones de barriles de su Reserva Estratégica de Petróleo para tratar de frenar el aumento de los precios provocado por las interrupciones del suministro.

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, explicó que la medida forma parte del acuerdo coordinado por la AIE y que comenzará la próxima semana, con un proceso que tomará alrededor de 120 días.

Mientras tanto, la tensión energética se ha intensificado debido a la respuesta militar de Irán. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica advirtió que bloquearía los envíos de petróleo del Golfo si continúan los ataques estadounidenses e israelíes.

El conflicto ya ha golpeado con fuerza el transporte energético. Según la AIE, los volúmenes de exportación de crudo y productos refinados se encuentran por debajo del 10 por ciento de los niveles previos a la guerra, mientras que el suministro energético global ha caído alrededor de 20 por ciento.

182.7 millones de barriles fueron liberados en 2022

La situación se agrava porque el estrecho de Ormuz, paso por el que normalmente transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial, permanece prácticamente paralizado debido a los ataques contra buques comerciales y a la ofensiva iraní para presionar económicamente a sus adversarios.

Durante una videoconferencia con los líderes del G7, el presidente francés Emmanuel Macron elogió la decisión del organismo internacional y llamó a evitar nuevas tensiones en el mercado energético.

El mandatario francés advirtió además que cualquier restricción a las exportaciones de petróleo o gas natural podría aumentar la volatilidad del mercado.

Emmanuel Macron destacó que los 400 millones de barriles liberados equivalen a cerca de 20 días del volumen exportado a través del estrecho de Ormuz, lo que refleja la magnitud del esfuerzo coordinado entre las principales economías.

Trump proclama ventaja. En medio de la crisis energética, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la ofensiva militar contra Irán ha tenido éxito y afirmó que su país ha tomado la delantera en el conflicto.

“Nunca se dice demasiado pronto que se ganó. Ganamos”, dijo Trump durante un mitin en Kentucky.

El magnate sostuvo que las fuerzas de su país destruyeron gran parte de la capacidad naval iraní encargada de colocar minas en el estrecho de Ormuz y prometió reforzar la seguridad para los petroleros que cruzan esa ruta estratégica. “Creo que van a ver una gran seguridad, y va a ser muy, muy pronto”, afirmó.

También indicó que EU continuará la ofensiva militar y asegurar el control del tránsito marítimo y evitar nuevas interrupciones en el flujo energético mundial.

Minas tensan paso en Ormuz

Por Redacción

Irán desplegó alrededor de una docena de minas en el estratégico estrecho de Ormuz, una acción que podría dificultar la reapertura de esta angosta vía marítima clave para el transporte mundial de petróleo y gas natural licuado.

Dos fuentes familiarizadas con el tema indicaron que los artefactos fueron colocados en los últimos días y que la mayoría de sus ubicaciones ya son conocidas. No obstante, no precisaron cómo planea actuar Estados Unidos frente a esta situación.

Las exportaciones energéticas a través del estrecho se han visto prácticamente detenidas desde el inicio del conflicto militar lanzado hace 12 días por Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que ha impulsado un aumento en los precios globales de la energía.

El mando militar iraní advirtió que el mercado debe prepararse para un posible incremento del crudo hasta los 200 dólares por barril.

Ataques elevan tensión en vía fluvial estratégica

› Redacción

El estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más estratégicos para el comercio energético mundial, ha sido escenario de ataques contra embarcaciones en las últimas horas, en medio de la creciente tensión entre Irán y Estados Unidos e Israel. Varios barcos de procedencia griega, japonesa, tailandesa, omaní e israelí han resultado afectados por proyectiles en incidentes ocurridos cerca de esta vía marítima.

La agencia británica Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido (UKMTO), encargada de monitorear la seguridad de la navegación internacional, informó que tres barcos fueron alcanzados por proyectiles ayer en distintos puntos del estrecho y sus inmediaciones.

El petrolero Luojiashan está anclado en Muscat, Omán, el 7 de marzo. ı Foto: Reuters

Uno de los incidentes ocurrió cuando un buque granelero fue alcanzado por un proyectil desconocido a unas 50 millas náuticas al noroeste de Dubái. De acuerdo con el capitán de la embarcación, la tripulación se encuentra a salvo. Posteriormente, el diario griego Naftemporiki informó que el barco afectado sería el Star Gwyneth, propiedad de la naviera griega Star Bulk Carriers y con bandera de las Islas Marshall, cuyo casco sufrió daños por el impacto.

El Tip: El Pentágono informó al Congreso que la primera semana de guerra contra Irán costó a EU 11 mil 300 millones de dólares.

Otro ataque se registró a 11 millas náuticas al norte de Omán, donde un buque de carga fue alcanzado por un proyectil que provocó un incendio a bordo. La embarcación solicitó ayuda y su tripulación inició la evacuación. Autoridades de Tailandia indicaron que el barco afectado sería el granelero Mayuree Naree, con bandera tailandesa y perteneciente a la naviera Precious Shipping Public. Según medios locales, la nave transportaba a 23 tripulantes, de los cuales 20 fueron rescatados por la Marina Real de Omán.

Un tercer incidente involucró a un portacontenedores que sufrió daños por un proyectil no identificado a 25 millas náuticas al noroeste de Ras Al Jaima, en la costa de Emiratos Árabes Unidos, dentro del golfo Pérsico. Según Naftemporiki, la embarcación sería el One Majesty, de bandera japonesa. La naviera Mitsui O.S.K. Lines confirmó el impacto y señaló que el barco se encontraba anclado en la zona, aunque opera con normalidad.

Teherán reiteró que no permitirá que “ni un litro de petróleo” atraviese el estrecho en beneficio de EU, Israel o sus aliados si continúan los ataques en su contra. Washington, por su parte, advirtió que la ofensiva se intensificará si Irán sigue obstaculizando el flujo de crudo.

Nuevo líder iraní herido.

Una evaluación de inteligencia de Israel concluyó que el nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, resultó herido al inicio de la guerra, el mismo día en que su padre y predecesor, el ayatolá Alí Jamenei, murió en un ataque israelí.

Un oficial de inteligencia israelí y un reservista señalaron que el dirigente sufrió lesiones durante los primeros bombardeos.

Jamenei, de 56 años, no ha sido visto públicamente desde que asumió el cargo el lunes. Su esposa también murió en el ataque, según reportes difundidos durante el conflicto.

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, en una foto de archivo. ı Foto: Reuters

Yousef Pezeshkian, hijo del presidente iraní Masoud Pezeshkian, escribió en redes sociales que había escuchado que el nuevo líder estaba herido, aunque aseguró que amigos cercanos le dijeron que “está sano y no tiene ningún problema”.

Posteriormente, un funcionario iraní dijo a Reuters que Jamenei sufrió heridas leves, pero continúa desempeñando sus funciones.

EU lanza misil contra escuela.

Un ataque con un misil Tomahawk contra una escuela iraní habría ocurrido por un error en la identificación del objetivo por parte de EU, informó The New York Times al citar a funcionarios de ese país.

Según el reporte, la investigación sobre el bombardeo del 28 de febrero continúa, aunque las conclusiones preliminares apuntan a responsabilidad estadounidense. El ataque impactó una escuela primaria en la ciudad de Minab, en el sur de Irán, donde más de 150 personas murieron, de acuerdo con autoridades iraníes.

Personas trabajan en una escuela en Minab, el 28 de febrero. ı Foto: Reuters

El periódico explicó que fuerzas militares de EU realizaban ataques contra una base iraní cercana al edificio escolar, que en el pasado formó parte de esa instalación militar. Sin embargo, las coordenadas utilizadas para el lanzamiento se habrían establecido con datos desactualizados.

Tras el incidente, el presidente Donald Trump atribuyó inicialmente la responsabilidad a Irán, después dijo que aceptará la investigación.

Irán no va al Mundial 2026.

Irán no participará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras los ataques aéreos lanzados por Estados Unidos junto con Israel, afirmó el ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali.

El funcionario señaló que la decisión se produce después de que los bombardeos provocaran la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jamenei, lo que desencadenó un conflicto en la región. “Considerando que este régimen corrupto ha asesinado a nuestro líder, bajo ninguna circunstancia podemos participar en el Mundial”, declaró.

Donyamali afirmó además que la situación de seguridad impide la presencia del equipo en el torneo. “Nuestros niños no están seguros y, fundamentalmente, no existen esas condiciones para participar”, sostuvo. Añadió que, debido a lo que calificó como acciones maliciosas contra Irán, el país ha enfrentado dos guerras en menos de un año y miles de ciudadanos han muerto.

Petróleo repunta por

conflicto bélico en Irán

› Por Cuahutli R. Badillo

El conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán mantiene la volatilidad de los precios del crudo, ayer el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos, el Brent del Reino Unido y la Mezcla Mexicana de Exportación aumentaron su costo; analistas indicaron que el alza se dio pese a que la Agencia Internacional de Energía dijo que liberará 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas de emergencia, y porque continúa la aversión al riesgo.

Al cierre de la jornada, los futuros del Brent se ubicaron en 91.98 dólares por barril (dpb) un incremento de 4.76 por ciento respecto de la sesión del día anterior; el WTI cotizó en 92.46 dólares por barril con un alza de 6.78 dólares o 7.9 por ciento más que en la sesión del martes, según datos de Investing.com.

5.22 por ciento aumentó el precio de la Mezcla Mexicana

Por su parte, la Mezcla Mexicana de Exportación se ubicó en 81.59 dólares por barril, un incremento de 4.05 dólares por barril o 5.22 por ciento respecto del cierre del martes cuando cotizó en 77.54 dpb.

En la sesión de ayer, el presidente de Estados Unidos dijo que los ataques contra el país persa seguirán, ante ello, Laura Torres, directora de Inversiones IMB Capital Quants, destacó que en las próximas sesiones persistiría la volatilidad, y aunque la liberación de reservas estratégicas podría “moderar temporalmente el rally del crudo”, no compensaría el déficit ocasionado por el cierre del tránsito en el Estrecho de Ormuz.

Por su parte, el peso mexicano cerró la sesión con una depreciación de 0.44 por ciento o 7.8 centavos para cotizar en 17.67 pesos por dólar, con un tipo de cambio mínimo de 17.5269 y un máximo de 17.7095 pesos por billete verde. Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base, dijo que la baja se dio porque “persiste la aversión al riesgo ante la guerra en Irán, lo que impulsa al dólar a ganar 0.22 por ciento de acuerdo con el índice ponderado”.

Mientras que el mercado de capitales americano finalizó con resultados mixtos, el S&P/BMV IPC ganó 0.24 por ciento o 161.84 puntos, para situarse en 67 mil 559.78 unidades; en los índices estadounidenses, el Dow Jones cayó 0.61 por ciento y el S&P 500 se redujo 0.08 por ciento.

CAE PROYECCIÓN 2026. La guerra no sólo ha afectado a los mercados, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), estimó que las pérdidas para el sector de viajes y turismo en Medio Oriente ascienden a 600 millones de dólares diarios debido a la interrupción de vuelos, problemas de conectividad y la confianza de los viajeros.

“El análisis del WTTC se basa en su pronóstico previo al conflicto para 2026 en Medio Oriente, que proyectaba 207 mil millones de dólares en gasto de visitantes internacionales en la región durante este año. Cualquier interrupción en los flujos de viaje se traduce rápidamente en un impacto económico sustancial en todo el ecosistema”, agregó Gloria Guevara, presidenta y CEO del WTTC, en un comunicado.