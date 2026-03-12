¿Cuál es el auto que Ford le regaló al papa León XIV?

A principios de marzo se dio a conocer que la marca Ford dió un regalo al papa León XIV en la planta que se encuentra en la ciudad natal del pontífice, en la que también se presentaro características de este vehículo.

Durante la mañana del 28 de febrero el director ejecutivo de Ford Motor Company, Jim Farley, y su esposa Lia le hicieron un regalo al papa León XIV en la planta Chicago Assembly Plant, ciudad natal del papa.

Durante esta ceremonia no solamente se entregó el vehículo al papa León XIV, sino que se presentaron tanto las características del automóvil híbrido Ford Explorer Platinum AWD 2026, tanto las personalizaciones que realizaron en este específicamente para el pontífice.

De acuerdo con el Estado de la Ciudad del Vaticano, además de Jim y Lia Farley, durate esta ceremonia también estuvo presente la presidenta de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, Sor Raffaella Petrini, y el abogado y secretario General Giuseppe Puglisi-Alibrandi.

Ford Explorer Platinum AWD 2026 del papa ı Foto: Ford

Ford Explorer Platinum AWD 2026

El Ford Explorer Platinum AWD 2026 que regalaron al papa León XIV contiene personalizaciones especiales y detalles simbólicos para el papa que están directamente inspiradas en el Vaticano.

También está equipado con un motor híbrido, con lo que se garantizan menores emisones y sostenibilidad; y también tiene tecnología para que la experiencia al conducir sea más fluida.

El vehículo personalizado del papa León XIV incluye grabados del skyline de Chicago y la Basílica de San Pedro en los protectores de las puertas, así como un bordado en la consola central.

Ford Explorer Platinum AWD 2026 del papa ı Foto: Ford

El vehículo Ford Explorer Platinum AWD 2026 cuenta con las siguientes carcterísticas:

Asientos con calefacción y enfriamiento, pleglables y de Piel con insetos Miko microperforados con ajuste eléctrico y memoria para conductor y pasajero Active Motion de 8 posiciones

Cajuela eléctrica

Encendido remoto de motor

Sistema auto Satar-Stop

Acceso inteligente sin llave con encendido de motor con botón

Control trasero independiente de aire acondicionado

Iluminación ambiental multicolor

Espejo retrovisor y de conductor con atenuación automática

Cristales de privacidad en ventanas de la segunda y tercera fila, así como en la cajuela.

Cámara 360, sensores traseros y alarma erimetral

Cinturones de seguridad de tres puntos con pretensores y retractores

Transmisión automática de 10 velocidades

Seis modos de manejo

Ford Explorer Platinum AWD 2026 ı Foto: Ford

