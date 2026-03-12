Marolin Azofeifa denuncia a Fabricio Alvarado por acoso

Una exdiputada de Costa Rica denunció penalmente al diputado Fabricio Alvarado este 9 de marzo por acoso sexual, señala que la han presionado para que retire su denuncia incluso antes de que se realizara.

La exdiputada de Nueva República, Marolin Raquel Azofeifa Trejos presentó este lunes una denuncia penal en contra del diputado de la Asamblea Legislativa de Costa Rica por el partido Nueva República, y excandidato presidencial Gerardo Fabricio Alvarado Muñoz.

La denuncia interpuesta por la diputada se realizó con el propósito de que ninguna mujer pase lo que ella vivió, así como que “ninguna persona se esconda detrás de su fe para hacer lo que Fabricio Alvarado hizo y hace.”

El equipo de abogados de la diputada aseguraron que esta había sido presionada para retirar la denuncia, e incluso le habían ofrecido cargos públicos con la finalidad de que Azofeifa desistiera de la denuncia.

Marolin Azofeifa ı Foto: Redes Sociales

¿Por qué Marolin Azofeifa denunció a Fabricio Alvarado?

En una entrevista con el medio Nación, la exdiputada dijo que que cuando estaba en periodo de separarse del Partido Restauración Nacional para ser diputada del partido Nueva República él se “sobrepasó” con ella, por lo que solicitó el apoyo de otras personas y compañeros.

“Yo estaba desalineada de mí misma porque no podría creer que él hiciera ese tipo de cosas hacia mi persona, teniendo a su familia y a su esposa, porque él no me respetaba. Y aún así yo siempre fui vehemente en decirle que no” señala la exdiputada.

Marolin Raquel apuntó que en dicha reunión; en la que expuso la conducta del diputado, estuvieron presentes Jonathan Prendas, Fabricio Alvarado, Harlan Hoperman, David Segura, César Zúñiga, Francisco Prendas, y otras dos personas, de las cuáles no mencionó su nombre con la finalidad de protegerlas.

Fabricio Alvarado ı Foto: Especial

Los acercamientos y tocamientos indevidos ocurrieron en 2018 durante la campaña presidencial de Fabricio Alvarado, quien durante la junta aceptó los hechos de los que no solamente Azofeifa era víctima, pues otras personas también eran violentadas de diversas maneras por el excandidato presidencial.

“Para mí actos que no dé mi consentimiento es muy delicado. En ese tiempo cuando se hizo la reunión él aceptó los hechos. Él aceptó que él había cometido un error, nos pide perdón y reconoce que está en un error, y las demás personas que estaban alrededor ya sabían lo que él había hecho” dijo la exdiputada.

Asimismo, precisó que el diputado dijo que se iba a someter a un tratamiento espiritual y a terapias, debido a que reconoció que tenía un problema y un comportamiento inapropiado, pero esto nunca ocurrió.

Marolin Azofeifa dijo que no quería destruir la familia ni repercutir de manera negativa en la vida de las hijas del diputado, ni el proyecto político del que es parte, por lo que estuvo de acuerdo con lo que había propuesto el diputado, siempre y cuando no se acercara a su persona.

Carta de Marolin Azofeifa dirigida a Fabricio Alvarado ı Foto: Redes Sociales

En una rueda de prensa, Marolin Azofeifa dijo que hace la denuncia porque no quiere que su silencio sea la razón por la que otras mujeres sean víctimas del excandidato presidencial, “por eso levanté la voz, y no puedo permitir que ninguna persona así gobierne esta nación y este país que yo amo.”

Apuntó que ella vivía en alerta todo el tiempo; que se enfermó y perdió a personas muy importantes en su vida, e hizo un llamado a las mujeres que han sido víctimas a denunciar y no guardar silencio.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.