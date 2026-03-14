Disturbios en protesta contra cortes de energía en Morón, Cuba, deja 5 detenidos y un herido | VIDEO

Siguen manifestaciones en Cuba por apagones y escasez de alimentos; reportan incendios, bloqueos y cacerolazos.

Una protesta contra los prolongados cortes de electricidad y la escasez de alimentos en la ciudad de Morón, Cuba, frente a la sede municipal del Partido Comunista de Cuba (PPC), derivó en disturbios, hechos por los cuales hay cinco personas detenidas y una herida.

De acuerdo con reportes internacionales, la manifestación comenzó la noche del viernes como una movilización pacífica en el centro de esta ciudad ubicada en la provincia de Ciego de Ávila, a unos 400 kilómetros al este de La Habana.

Sin embargo, tras un breve altercado entre ciudadanos y autoridades locales, un grupo reducido de participantes apedreó el edificio del comité municipal del PCC y provocó un incendio en la vía pública con muebles del inmueble.

🇨🇺 | Manifestantes toman una sede del Partido Comunista de Cuba y queman mobiliario.

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Según el Ministerio del Interior, los disturbios también provocaron daños en otros establecimientos estatales, entre ellos una farmacia y un supermercado de la cadena Tiendas Caribe.

Por estos hechos, al menos cinco personas fueron detenidas y se abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido.

A propósito de los incidentes, autoridades confirmaron que una persona resultó herida y fue trasladada al Hospital Provincial General Docente Capitán Roberto Rodríguez, aunque no se precisaron detalles sobre la gravedad de las lesiones.

Escalan marchas con cacerolazos, incendios y pedradas, según reportes

Por otro lado, medios y testimonios recogidos por agencias internacionales señalaron que algunos manifestantes recorrieron varias calles con cacerolazos antes de concentrarse frente a una comisaría de policía y posteriormente frente a la sede del PCC.

🇨🇺 | Cuba entra en su octava noche consecutiva sin electricidad mientras las protestas se extienden por toda la isla. pic.twitter.com/X3lk3S9zmL — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 14, 2026

Durante la marcha se escucharon consignas como “Libertad” y críticas al gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel.

Videos difundidos en redes sociales mostraron incendios y personas lanzando piedras contra un edificio, aunque su autenticidad no pudo ser verificada de manera independiente.

En uno de los materiales también se escucha un disparo y aparece una persona tendida en el suelo; no obstante, el medio estatal Vanguardia aseguró que “nadie fue herido por bala” durante los hechos.

🇨🇺 | Enormes protestas en Cuba la noche del viernes. pic.twitter.com/pzaIYmJNyH — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 14, 2026

Los disturbios se producen en medio de una crisis energética y económica que ha intensificado los apagones en la isla durante las últimas semanas. Autoridades cubanas atribuyen parte de la situación a las restricciones al suministro de petróleo venezolano, así como a las presiones económicas de Estados Unidos.

En los últimos días también se han registrado protestas menores en La Habana, donde residentes han golpeado ollas para denunciar los cortes de electricidad. Además, estudiantes realizaron una sentada en la Universidad de La Habana tras la suspensión de clases presenciales, medida vinculada a la escasez de combustible y a las dificultades en el transporte público.

Morón ya había sido escenario de movilizaciones durante las protestas nacionales del 11 de julio de 2021, consideradas las mayores manifestaciones antigubernamentales en Cuba en décadas.

Con información de Reuters y Europa Press.

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