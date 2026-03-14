Protestas en Morón, Cuba: prenden fuego a sede del Partido Comunista

Este 14 de marzo, vecinos de Morón salieron a las calles en protesta por la escasez de alimentos, cortes prolongados de electricidad y deterioro general de los servicios básicos. Los disturbios, reportados por periodistas independientes y testigos, incluyen la presencia de fuego en las inmediaciones de la sede municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC).

🇨🇺 | URGENTE: Manifestantes en Cuba prenden fuego a la sede del Partido Comunista en Morón. pic.twitter.com/Hv25wpniPn — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 14, 2026

La protesta coincidió con interrupciones en el servicio de internet, lo que complicó la cobertura de los hechos y limitó la verificación inmediata de los incidentes.

Los residentes compartieron grabaciones en las que se escuchan cacerolazos y gritos de “¡Libertad!”, mientras pequeños grupos recorrían las calles y se formaban fogatas improvisadas en las cercanías del PCC.

Estos sucesos reflejan un malestar social creciente en varias regiones de Cuba, derivado de la crisis económica, el desabastecimiento de alimentos y medicinas, así como los recurrentes apagones eléctricos que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos.

En años recientes, otras manifestaciones callejeras en Cuba han evidenciado descontento popular frente a estas condiciones, siendo uno de los casos históricos más recordados el Maleconazo de 1994.

Hasta el momento, las autoridades gubernamentales no han publicado comunicados oficiales sobre los hechos en Morón, el estado del edificio del PCC ni sobre la situación de los heridos reportados. Por su parte, periodistas independientes y organizaciones de derechos humanos continúan recopilando información de la zona.

El evento subraya la complejidad del contexto socioeconómico en Cuba, donde la combinación de problemas de suministro eléctrico, escasez de productos básicos y limitaciones en la comunicación digital ha generado tensiones que se traducen en manifestaciones públicas.

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MSL