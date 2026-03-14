Cuba confirma diálogo con EU en medio de crisis; México celebra

Cuba sostuvo conversaciones recientemente con el gobierno de Estados Unidos, afirmó el presidente cubano Miguel Díaz-Canel el viernes, lo que marca la primera vez que el país caribeño confirma esas especulaciones en medio de una severa crisis energética.

“Estas conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones. Hay factores internacionales que han facilitado estos intercambios”, dijo en un discurso, sin detallar cuáles fueron esos factores ni ofreció información sobre las conversaciones.

Consultada al respecto, la Casa Blanca señaló comentarios públicos del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha aludido en varias ocasiones a las discusiones con Cuba y ha instado al país a llegar a un acuerdo, particularmente para evitar un destino similar al que enfrentó Venezuela.

El secretario de Estado, Marco Rubio, y sus asesores principales se reunieron a finales del mes pasado en el Caribe con el nieto del retirado líder cubano Raúl Castro, revelaron ayer dos funcionarios de EU trsa las declaraciones de Díaz-Canel.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que Rubio se reunió en secreto con Raúl Guillermo Rodríguez Castro al margen de una reunión de líderes de la Comunidad del Caribe en San Cristóbal y Nieves. En ese momento, Rubio se negó a decir con quién, si es que estaba hablando con alguien de o cercano al gobierno cubano.

Díaz-Canel indicó que en los últimos tres meses no han llegado a la isla envíos de petróleo, algo que atribuyó a un bloqueo energético de Estados Unidos. Explicó que Cuba está funcionando con gas natural, energía solar y plantas termoeléctricas, y que el agotamiento del fuel oil y el diésel obligó a dos plantas eléctricas a cerrar y ha limitado la generación de energía en parques solares.

“El propósito de esta conversación es, en primer lugar, identificar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan una solución a partir de la gravedad que tienen, de la incidencia que tienen y, por otra parte, encontrar soluciones para estos problemas que se han identificado”, dijo.

El presidente agregó que el objetivo era “determinar la disposición de ambas partes de concretar acciones en beneficio de los pueblos de ambos países. Y además de eso, identificar áreas de cooperación para enfrentar las amenazas y garantizar la seguridad y la paz de ambas naciones y también en la región”.

Aseguró que Cuba está dispuesta a llevar adelante el proceso sobre la base de la igualdad y el respeto a los sistemas políticos de los países y a la “soberanía y la autodeterminación” de Cuba.

Díaz-Canel también dijo el viernes que funcionarios del FBI visitarán Cuba pronto, y que ambos países continúan compartiendo información sobre el reciente tiroteo con una embarcación con bandera de Florida en aguas cubanas, en el que murieron cuatro de 10 cubanos procedentes de Estados Unidos, a quienes el gobierno cubano acusó de disparar contra tropas locales.

Un quinto sospechoso murió posteriormente a causa de sus heridas, informó el gobierno cubano. Los otros cinco sospechosos han sido detenidos y enfrentan cargos de terrorismo.

“Hay una información y hay una cooperación con las contrapartes norteamericanas y estamos a la espera de un grupo de expertos de la FBI para seguir avanzando en esta investigación”, añadió.

Trump dijo en una reunión de mandatarios latinoamericanos en Florida la semana pasada que Cuba está “al límite” y que esperaba con ansias un “gran cambio” en la isla.

México celebra diálogo y reitera llamado a la paz

› Por Yulia Bonilla

Tras darse a conocer que Cuba y Estados Unidos iniciaron conversaciones en medio de la crisis económica y la presión que ha recaído sobre la isla, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró la apertura para la salida de este diferendo y remarcó que México mantendrá el envío de apoyo a Cuba.

Al respecto, la mandataria federal consideró que esto es “bueno” y reiteró que la postura de México al respecto será la del llamado a promover la paz y el diálogo diplomático.

En conferencia de prensa, reiteró su postura sobre considerar el bloqueo impuesto por Estados Unidos a la isla como una injusticia que se ha cometido desde hace muchos años.

En ese contexto, Sheinbaum Pardo precisó que hasta ahora México ha enviado tres barcos con ayuda humanitaria a la isla, los cuales dijo que se mantendrán.

Además negó que sean ciertas las afirmaciones con las que se ha dicho que el gobierno cubano se ha dedicado a vender dicha ayuda humanitaria que llega.

“Se dijo que el gobierno de Cuba estaba vendiendo la ayuda humanitaria que llegaba de México, cosa que es absolutamente falsa. Tenemos muchas imágenes de agradecimiento del pueblo de Cuba, de los habitantes de la ayuda humanitaria que está llegando de manera directa a sus casas”, refirió.

Sheinbaum Pardo también comentó que se continuará buscando el reenvío de petróleo a la isla debido a que no solamente es por ayudar a la población, sino porque forma parte de las estrategias comerciales de México ya que dicho combustible es vendido a Cuba.

“Estamos buscando distintas alternativas para poder apoyar y vender porque también de eso se trata, de comercio a Cuba”, declaró.