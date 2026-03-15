Irán asegura haber usado por primera vez el misil Sejil en ataque contra Israel

Irán afirmó este domingo que utilizó por primera vez el misil balístico Sejil en una ofensiva dirigida contra Israel, en medio de la creciente escalada militar que se vive en Medio Oriente entre ambos países.

De acuerdo con reportes difundidos por medios internacionales, la Guardia Revolucionaria de Irán informó que el lanzamiento formó parte de una nueva oleada de ataques con misiles contra objetivos israelíes, en respuesta a operaciones militares atribuidas a Israel en territorio iraní. .

El Sejil (también escrito Sejjil) es considerado uno de los misiles más avanzados dentro del arsenal balístico iraní. Se trata de un misil de alcance medio que puede recorrer entre 2 mil y 2 mil 400 kilómetros, distancia suficiente para alcanzar territorio israelí si es lanzado desde Irán.

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🚨 Alert: The Enemy will be Wipeout.. pic.twitter.com/Lizq0uDQpQ — Iran Army (@IranSpoof) March 15, 2026

A diferencia de otros sistemas utilizados anteriormente por Teherán, el Sejil funciona con combustible sólido y está compuesto por dos etapas, lo que permite una preparación de lanzamiento más rápida y complica su detección previa por parte de sistemas de defensa antimisiles.

Este misil fue probado por primera vez en 2008 durante ejercicios militares iraníes y desde entonces ha sido presentado como uno de los pilares del programa de disuasión del país. Su capacidad de carga puede alcanzar entre 700 y mil kilogramos de ojiva, lo que lo convierte en un arma estratégica dentro del equilibrio militar de la región.

El anuncio de su presunto uso ocurre en un contexto de fuerte tensión entre Irán e Israel, tras una serie de ataques y contraataques registrados en las últimas semanas.

Según reportes internacionales, el intercambio de fuego ha incluido misiles balísticos, drones y bombardeos a instalaciones militares, elevando el riesgo de una confrontación regional más amplia.

🇮🇷 | URGENTE: Irán lanza el misil 'Sejjil' por primera vez desde que comenzó la guerra.



Este misil utiliza combustible sólido, lo que dificulta considerablemente su detección e interceptación. pic.twitter.com/0WqISiYa77 — AlertaNewsPlus (@AlertaNewsPlus) March 15, 2026

Hasta el momento, autoridades israelíes no han confirmado públicamente el uso específico del misil Sejil en los ataques recientes; sin embargo, las fuerzas de defensa del país han mantenido activos sus sistemas antimisiles, incluidos los mecanismos de interceptación aérea desplegados en distintos puntos del territorio.

La situación continúa evolucionando y la comunidad internacional sigue de cerca los acontecimientos, ante el temor de que el conflicto escale y tenga repercusiones más amplias en Medio Oriente.

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MSL