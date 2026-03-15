Papa León XIV condena la ‘atroz violencia’ de la guerra en Irán

El Obispo de Roma en la misa de este domingo.

El Papa León XIV hizo el domingo un apasionado llamado a favor de ‌un alto el fuego inmediato en la guerra contra Irán, ‌que no deja de extenderse, y lamentó la “atroz violencia” que, según afirmó, ha causado ​la muerte de miles de civiles y ha provocado sufrimiento en toda la región.

Mientras la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán entra en su tercera semana, el Papa León XIV advirtió de ‌que la violencia no ⁠traerá la justicia, la estabilidad y la paz que anhelan los pueblos de la región.

“Durante dos semanas, los ⁠pueblos de Oriente Medio han estado sufriendo la atroz violencia de la guerra”, dijo el Papa León XIV durante su oración semanal del Ángelus en ​la Plaza ​de San Pedro.

“En nombre de ​los cristianos de Oriente Medio ‌y de todas las mujeres y hombres de buena voluntad, hago un llamado a los responsables de este conflicto: ¡Cesen el fuego!”, afirmó Papa León XIV.

“Miles de personas inocentes han perdido la vida y muchas más se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Renuevo mi cercanía a todos ‌aquellos que han perdido a sus ​seres queridos en los ataques”, agregó Papa León XIV.

Papa León XIV añadió ​que la situación en ​el Líbano —devastado por una guerra entre Israel y el ‌grupo libanés Hezbolá, respaldado por ​Irán— también es ​motivo de “gran preocupación”.

“Espero que se abran vías de diálogo que puedan ayudar a las autoridades del país a implementar soluciones duraderas ​a la grave ‌crisis que se está viviendo actualmente, por el bien común ​de todo el pueblo libanés”, indicó Papa León XIV.

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FGR