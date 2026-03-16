Diagnostican cáncer de mama a Susie Wiles, jefa de gabinete de la Casa Blanca

Susie Wiles, jefa de gabinete de la Casa Blanca, el 16 de marzo de 2026.

La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa temprana y, aunque se someterá a tratamiento “de inmediato”, seguirá trabajando a tiempo completo como una de las asesoras más cercanas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Wiles, de 68 años, informó este lunes que había sido diagnosticada la semana pasada. En la red social X, destacó el “buen pronóstico” de los médicos que llevan su tratamiento, quienes detectaron el cáncer oportunamente.

“ Casi una de cada ocho mujeres en Estados Unidos recibirá este diagnóstico . Cada día, estas mujeres siguen criando a sus familias, trabajando y sirviendo a sus comunidades con fortaleza y determinación. Ahora me uno a ellas”, escribió.

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En su plataforma Truth Social, Trump describió a Wiles como “una gran persona” y “una de las personas más fuertes que conozco”, al anunciar que planea continuar trabajando durante su tratamiento.

“Durante el tratamiento, pasará prácticamente todo su tiempo en la Casa Blanca, lo cual me llena de alegría como presidente", escribió el republicano. “¡Pronto estará mejor que nunca!“, añadió.

Más temprano, durante una reunión con miembros de la junta directiva del Centro Kennedy, Trump calificó el diagnóstico de Wiles como “una dificultad menor” de la que, dijo, “se recuperará pronto”.

“Va a tratarse de inmediato”, comentó. “De hecho, acaba de empezar, y se recuperará por completo. El pronóstico es excelente, más que excelente”, afirmó Trump, quien reiteró que Wiles es “una persona increíble, una luchadora increíble” .

Por separado, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró la administración oraba por Wiles “mientras se prepara para luchar contra el cáncer mama”.

“Susie lideró la histórica campaña de regreso del presidente Trump en 2024 y ahora encabeza la administración más exitosa de la historia”, destacó en su cuenta de X.

Según estimaciones de la Sociedad Americana contra el Cáncer, más de 300 mil mujeres en Estados Unidos serán diagnosticadas con cáncer de mama este año.

“El riesgo promedio de que una mujer en Estados Unidos desarrolle cáncer de mama en algún momento de su vida es de aproximadamente el 13 por ciento. Esto significa que existe una probabilidad de 1 en 8 de desarrollar cáncer de mama“, señala la organización.

El tratamiento varía según la etapa en que se detecte el cáncer, pero generalmente consiste en la extirpación del tumor, seguida de radioterapia, o bien una mastectomía. Factores como la etapa, el subtipo y la composición genética del cáncer ayudan a determinar si se requiere un tratamiento adicional o terapias específicas para prevenir la recurrencia.

Con información de AP.

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