Director del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos dimite por la guerra en Irán

El director del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos dimitió el martes, convirtiéndose en el primer miembro y el de mayor rango del Gobierno del presidente Donald Trump en dimitir a raíz de la guerra en Irán, alegando que Teherán no representaba una amenaza inminente para el país.

“No puedo, en conciencia, apoyar la guerra en curso en Irán. Irán no representaba una amenaza inminente para nuestra nación, y está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby”, escribió Joseph Kent en una carta dirigida a Trump y publicada en la red social X.

Algunos expertos han señalado que, según la legislación vigente, se requeriría una amenaza inminente para que Estados Unidos iniciara una guerra.

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After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.



I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr — Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La Oficina del Director de Inteligencia Nacional tampoco respondió de inmediato.

Los funcionarios de inteligencia se vieron sorprendidos por la noticia.

Kent mantiene una estrecha relación con la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, quien ha mantenido un perfil bajo desde que comenzó el conflicto.

Gabbard no ha hecho ninguna declaración pública y solo fue vista durante el solemne traslado de los soldados estadounidenses fallecidos a principios de este mes durante el conflicto con Irán.

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LMCT