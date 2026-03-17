Falsa alarma por disparos desata estampida durante un ‘spring break’ en Florida | VIDEO

Una celebración de “spring break” en Florida resultó en un momento de pánico cuando supuestos disparos provocaron terror entre los asistentes, lo cual, a su vez, provocó una peligrosa estampida, por la cual no se reportaron personas lesionadas.

Medios internacionales reportaron que este fin de semana, durante una celebración en Daytona Beach, Florida, de “spring break” (encuentro de jóvenes que festejan haber terminado sus estudios de preparatoria o universidad) se vivió un momento de terror cuando los asistentes creyeron haber escuchado disparos.

Según los reportes, los jóvenes escucharon al menos cuatro supuestas detonaciones de arma de fuego, lo que provocó que corrieran en diferentes direcciones y se provocara una estampida.

@9news Crowds of thousands ran for their lives on the sands of Daytona Beach during Spring Break. #9News ♬ original sound - 9News Australia

La concentración de gente provocó riesgo de lesiones en los asistentes a la celebración, pero la situación fue contenida. No se reportaron personas lesionadas o fallecidas por estos hechos.

Posteriormente, autoridades locales iniciaron una investigación, y descartaron amenazas en la escena de los hechos, así como la presencia de algún tirador.

Por el contrario, el sheriff del condado de Volusia, Mike Chtic explicó que el sonido que escucharon los jóvenes fue de botellas de agua aplastadas y no de un arma de fuego.

Asimismo, las autoridades aseguraron que estas celebraciones constituían grandes concentraciones en la playa no autorizadas, lo que aumentaba el número de riesgos.

En este sentido se pronunció el alcalde de Daytona Beach, Derrick Henry, quien condenó el “evento de invasión juvenil” ocurrido el fin de semana, el cual, remarcó, no contó con los permisos necesarios para eventos especiales.

Este fin de semana muchos de nosotros estuvimos profundamente preocupados por el evento de invasión juvenil que tuvo lugar en Daytona Beach. Lo que pasó fue inaceptable y interrumpió la seguridad y la paz que nuestros residentes, negocios y visitantes merecen. Derrick Henry, alcalde de Daytona Beach



Se registran cuatro tiroteos aparte en Daytona Beach

A pesar de que las autoridades descartaron la presencia de tiradores o amenazas en la playa de Daytona, en Florida, el mismo fin de semana de los festejos se registraron cuatro eventos aislados de ataque con arma de fuego, no relacionados con la citada fiesta de “spring break”.

Según reportes de medios internacionales, todos ocurrieron el sábado 14 de marzo, a diferentes horas y por diferentes causas, la mayoría altercados. Por estos hechos, resultaron heridos un joven de 18 años, un hombre de 59 años y una mujer de 19 años.

Además, el domingo siguiente, un policía de South Daytona fue baleado tras una persecución en la Interestatal 95.

Asimismo, durante este fin de semana ocurrieron 133 arrestos, 84 en Daytona Beach, lugar de los hechos, y 49 en New Smyrna Beach, otro punto turístico relevante. Por estos hechos se incautaron seis armas, ninguna en la playa.

Las autoridades investigan si los tiroteos tuvieron alguna relación entre sí.

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