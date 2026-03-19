Padrino López, fuera de gabinete venezolano

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el secretario de Defensa, Vladimir Padrino López, el 25 de noviembre de 2025.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó ayer al ministro de Defensa Vladimir Padrino López tras más de una década en el cargo, en una decisión que marca un punto de inflexión en la estructura militar del país tras la captura de Nicolás Maduro durante un ataque estadounidense en Caracas.

En su lugar fue designado el general Gustavo González López, quien se desempeñaba como comandante de la Guardia de Honor Presidencial. La mandataria interina agradeció la “lealtad” de Padrino López y adelantó que asumirá nuevas responsabilidades, sin ofrecer detalles adicionales.

El Dato: La semana pasada, una misión de investigación de las Naciones Unidas señaló que gran parte del gobierno de Nicolás Maduro permanece en el poder.

El ahora exministro, quien ocupaba el cargo desde octubre de 2014, calificó su gestión como “el más alto honor” de su vida y aseguró haber trabajado por la defensa de la paz y la unidad nacional durante su permanencia al frente de la institución. Agradeció “profundamente” a Rodríguez, quien fue vicepresidenta ejecutiva de Maduro, por “sus palabras y todo el apoyo brindado” durante su gestión.

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El relevo ocurre en un contexto de profunda reconfiguración política tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, quienes permanecen detenidos en Estados Unidos. Desde su llegada al poder el pasado 5 de enero, Delcy Rodríguez ha impulsado una serie de cambios en el gabinete con el objetivo de reorganizar áreas clave del Estado.

3 meses se cumplirán de la captura de Nicolás Maduro

Entre los movimientos más recientes destaca también la designación del ingeniero Rolando Alcalá como ministro de Energía Eléctrica, en sustitución del general Jorge Márquez, quien ahora encabezará la cartera de Vivienda. La mandataria subrayó que el nuevo responsable del sector eléctrico tendrá la tarea de fortalecer un sistema que ha enfrentado fallas estructurales durante años.

Asimismo, se mantienen otros ajustes previos, como los nombramientos en Hidrocarburos e Industrias, en un momento en que el Parlamento debate reformas para abrir sectores estratégicos al capital privado y extranjero.

La reestructuración del gabinete ocurre en paralelo a un acercamiento con la administración del presidente estadounidense Donald Trump, a quien Delcy Rodríguez ha calificado como “socio y amigo”. En las últimas semanas, Caracas ha recibido a funcionarios de alto nivel, incluidos los secretarios de Energía e Interior.

Este cambio coincide con el intento de estabilizar la economía y atraer inversión en medio de un escenario de transición política. El fortalecimiento del sistema eléctrico y la apertura de sectores como hidrocarburos y minería forman parte de esta estrategia.

La salida de Vladimir Padrino López, una de las figuras más influyentes del aparato militar durante el chavismo, refleja la magnitud de los cambios en curso. Su sustitución por González López, con trayectoria en inteligencia y seguridad, apunta a una reorganización de las estructuras de poder en un momento clave para el futuro del país.

En este contexto, el gobierno interino busca consolidar su control institucional mientras redefine sus alianzas internas y externas, en medio de un escenario aún marcado por la incertidumbre política.