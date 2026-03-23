¿Quién Nicolás Zepeda, el ex novio de Narumi Kurosaki que es juzgado por su muerte?

Este 17 de marzo se juzgó por tercera ocasión a Nicolás Zepeda en un tribunal de Lyon, pues es señalado como presunto responsable del asesinato de su exnovia, Narumi Kurosaki .

Naomi Kurosaki y Nicolás Zepeda se conieron en 2014 en Japón, iniciaron una relación amorosa en 2015 y posteriormente terminaron en octubre del 2016, cuando Narumi se encontraba en francia para estudiar.

En diciembre del 2016 Nicolás viajó a Francia, en donde se reunió con Narumi presuntamente para hablar sobre su ruptura, e incluso fueron captados juntos en cámaras de vigilancia por la noche del 4 de diciembre.

Durante los juicios Rachel Roberts; quien era vecina de Narumi en la residencia universitaria Théodore Rousseau, testificó que alrededor de las 03:00 horas del 5 de diciembre escuchó los gritos de una mujer durante unos 10 o 20 minutos.

Pasillo que conduce a la habitación de Narumi Kurosaki ı Foto: Especial

Roberts se asustó, por lo que decidió cerrar su puerta y apagar las luces, esa madrugada incluso envió un mensaje de texto en el que señalaba que parecía que estaban asesinando a alguien.

La desaparición de Narumi fue reportada hasta el 12 de diciembre del 2016, pues incluso aún después de lo ocurrido el 5 de diciembre sus familiares y amigos continuaban recibiendo mensajes, y se realizaron publicaciones en el Facebook de la estudiante de origen japonés.

Narumi Kurosaki ı Foto: Especial

¿Quién Nicolás Zepeda?

Nicolás Humberto Zepeta Contreras es un hombre de origen Chileno que nació en diciembre de 1990, es hijo de Humberto Zepeda Cares y de Ana Luz Contreras Retamal.

Nicolás Zepeda es el principal sospechoso de la muerte de Narumi Kurosaki, pues fue la última persona en ser vista junto a Narumi cuando aún se encontraba con vida, y se han presentado diversas pruebas en su contra.

En la habitación de Narumi se encontraron varios registros de ADN de Zepeda, incluyendo uno en la almohada de Kurosaki, objeto que posiblemente podría haber sido utilizado para terminar con su vida.

Nicolás Zepeda durante el juicio de 2023 ı Foto: de archivo de Franck Lallemand

De acuerdo con medios franceses, durante el juicio de el pasado 17 de marzo se señaló que Zepeda sacó el cuerpo de Narumi por la puerta traseda de la residencia, pues este acceso no contaba con cámaras de vigilancia.

Asimismo, señalaron que la hipótesis más aceptada hasta el momento sobre la localización del cuerpo de Narumi es que este la metió en una maleta y luego lo arrojó al agua del bosque de Jura.

Esto debido a que durante la inspección que realizó la policía judician de Bensazón el 15 de diciembre del 2016 en la habitación de Narumi no encontraron una maleta de la estudiante, su pasaporte, una cobija y su teléfono celular.

En abril del 2022 y en diciembre del 2023 Nicolás Zepeda habría recibido una condena de 28 años de prisión por el asesinato de Narumi Kurosaki y la desaparición de su cuerpo; sin embargo, este veredicto fue anulado por el Tribunal de Casación.

Narumi Kurosaki y Nicolás Zepeda ı Foto: Especial

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.