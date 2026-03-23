Se registra explosión en refinería de Valero en Port Arthur, Texas; no se reportan heridos

Explosión en refinería Valero, ubicada al sureste de Texas, Estados Unidos.

Una explosión seguida de un incendio se registró este 23 de marzo en una refinería de Valero Energy ubicada en Port Arthur, en el condado de Jefferson, al sureste de Texas.

Tras el incidente no se reportaron personas heridas, indicó la sheriff ​Zena Stephens a la televisora KFDM.

A través de Facebook, la alcaldesa Charlotte M. Moses instó a habitantes de zonas cercanas a permanecer resguardados en sus hogares mientras el personal de emergencia trabaja para controlar la situación.

Por separado, la policía de Port Arthur también pidió a los residentes del oeste de la ciudad mantenerse en casa y advirtió sobre cierres a la circulación en las autopistas 82 y 87.

Videos del incidente difundidos en redes sociales muestran intensas llamas al interior de la refinería, mientras una densa columnas de humo se elevó varios metros sobre Port Arthur.

🚨 Following reports of a explosion, a massive fire rages on at Valero oil refinery in Port Arthur, Texas.



pic.twitter.com/jAjyrvcSwk — Breaking911 (@Breaking911) March 24, 2026

La refinería Valero en Port Arthur es una de las más grandes de Estados Unidos, con capacidad para procesar 360 mil barriles de petróleo al día.

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cehr