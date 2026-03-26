¿A qué hora recibirá la eutanasia Noelia Castillo Ramos?

Noelia Castilla Ramos; de 25 años de edad, será la primera mujer en España en recibir la eutanasia luego de librar una batalla legal con su padre, quien ha luchado para que no reciba la muerte asistida.

La Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia de España entró en vigor en junio de 2021, y esta pretende brindar apoyo a aquellas personas que cumplan las condiciones exigidas por la ley a tener una muerte asistida.

Esta ley establece que las personas que sufran una enfermedad grave e incurable, o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante podrán solicitar la muerte asistida siempre y cuando esté certificada por un médico.

Noelia Castilo Ramos ı Foto: Captura de pantalla / YAS

Eutanasia de Noelia Castillo Ramos

Desde que entró en vigor esta ley el caso de Noelia es en primero en llegar a los tribunales, pues su padre ha intentado en repetidas ocasiones paralizar la eutanasia de su hija.

Este jueves 26 de marzo a las 17:00 horas (hora peninsular española) se practicará la muerte asistida a Noelia Castillo Ramos, cumpliendo así su derecho por ley de tener una muerte digna.

La jóven de Barcelona de 25 años de edad acudió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), ubicado en Estrasburgo, para pedir que se le practicara la eutanasia, esto luego de haber quedado parapléjica por de un intento de suicidio.

Noelia fue víctima de abuso sexual cometido por un grupo de tres hombres, en una entrevista fue cuestionada sobre si había emitido una denuncia, y precisó que no lo hizo porque tan solo un par de días después fue cuando intentó suicidarse.

La joven de 25 años de edad se arrojó desde un quinto piso en su intento de suicidio, pero al ser fallido este la dejó parapléjica y con demasiado dolor físico y emocional, por lo que decidió asistir a los tribunales apra pedir la eutanasia.

⚫️ No lo politicen más: los primeros que abandonaron a Noelia fueron sus propios padres. Basta con escuchar el testimonio de ella misma.



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Pese a que su padre ha intentado frenar este proceso en repetidas ocasiones, en entrevista con el programa español Y ahora Sonsoles, Noelia sostuvo que está segura de su decisión.

Apunta que su padre no acude a visitarla y tampoco se comunica con ella, por lo que; dice, no entender la insistencia de este en solicitar que se desestime su petición legal desde hace dos años.

Sostiene que está en uso pleno de sus facultades y que puede decidir por sí misma; pese a que sabe que esta decisión será un tema doloroso para su familia y seres queridos, precisa que su dolor físico y emocional la llevaron a solicitar la eutanasia.

Noelia Castilo Ramos ı Foto: Captura de pantalla / YAS

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