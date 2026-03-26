¿Quiénes son los agresores de Noelia Castillo Ramos?

Noelia Castillo Ramos a llevado una larga batalla legal para poder recibir la eutanasia, pues pese a que los médicos lo ratificaron y le fue consedida desde la primera vez que la solicitó en julio del 2024, su padre ha llevado el caso a los tribunales.

El padre de Noelia; quien es representado por Abogados Cristianos (AC), solicitó medidas cautelares de suspensión de la muerte asistida de la joven de 25 años, por lo que su caso es el primero de muerte asistida en llegar a juicio.

Aún con los recursos legales presentados por el padre de Noelia, Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ubicado en Estrasburgo desestimó la petición de medidas cautelares, por lo que este jueves Noelia recibirá muerte asistida.

Noelia Castillo Ramos recibirá la eutanasia este 26 de marzo ı Foto: Captura de pantalla / YAS

Agresores de Noelia

Noelia Castillo Ramos fue víctima de abuso sexual en octubre del 2022, por lo que unos días después en un intento de suicidio se lanzó de un quinto piso, lo que resultó en una lesión medular que la dejó parapléjica.

A causa de esto, Noelia siente un profundo dolor físico y emocional, pues en entrevista con un canal español de Antena 3 dijo que esta no ha sido la única vez que sufrió violencia sexual.

Durante la entrevista de Y ahora Sonsoles, Noelia cuenta que su pareja sentimental; con quien llevaba una relación de cuatro años, abusó sexualmente de ella cuando estaba dormida, y que en días posteriores dos chicos intentaron abusar de ella en una discoteca.

Luego de estos dos episodios, Noelia sufrió abuso sexual de nueva cuenta, y en esta ocasión el delito fue perpretrado por un grupo de tres hombres; de quienes no reveló la identidad o nacionalidad.

Noelia relata sus agresiones como de su ex novio, un intento de violación en una discoteca y una violación grupal días antes de tirarse por el balcón.



NUNCA habla de violación en el centro de menores ella fue a un piso de acogida y fue AÑOS antes. pic.twitter.com/Fb3AmjxS8H — Aran, la de siempre۞ (@laotramorley) March 25, 2026

Noelia Catillo Ramos también cuenta que pasó una parte de su vida en centros de menores junto con su hermana mayor; y relata que durante su adolescencia fue sido diagnosticada con Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC) y Trastorno Límite de la Personalidad (TLP).

La madre de Noelia la ha acompañado durante este proceso pese a no estar de acuerdo con su decisión, e incluso le pidió acompañarla cuando reciba la inyección de la eutanasia, pero la joven se negó ante dicha petición.

“Mi madre me dijo que, igual que me ha visto nacer, quequiere verme cerrar los ojitos, pero le he dicho que no” comparte Noelia en la entrevista, en la que apuntó que está segura de su decisión.

Noelia Castillo Ramos decidió que su familia puede acompañarla antes de su proceso para despedirse de ella, pero no quiere que nadie la acompañe durante la sedación “les he dicho que la familia puede venir a despedirse, pero no cuando me vayan a poner la inyección”, dijo la joven española.

Noelia Castillo Ramos y su madre ı Foto: Captura de pantalla / YAS

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