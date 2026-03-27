‘Dígame que no es así’: Trump recrea supuesta llamada con Sheinbaum por el Golfo de México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, colocó a la presidenta Claudia Sheinbaum en el centro de un relato polémico al asegurar que sostuvo una llamada con ella después de proponer renombrar el Golfo de México. Desde un foro de inversiones en Miami, el político no solo defendió el cambio, también recreó el supuesto diálogo y afirmó que la mandataria reaccionó con incredulidad

Además de escenificar el diálogo con un tono burlón, Trump lanzó comentarios personales sobre la mandataria mexicana. La describió como “una persona muy agradable, que le gusta mucho” y resaltó su apariencia y forma de hablar: “es una mujer muy elegante, tiene una voz muy hermosa”, expresó ante el público.

De acuerdo con su versión, Sheinbaum lo contactó para confirmar el anuncio. “Presidente, dígame que esto no es así”, relató. Trump respondió sin matices: “No, es así”, y sostuvo que el cambio se concretó en cuestión de horas. Incluso afirmó que plataformas digitales adoptaron la nueva denominación: “Google Maps cambió el nombre, ahora es el Golfo de América”, señaló, sin presentar evidencia que respalde esa afirmación.

🇺🇸🇨🇺 | ÚLTIMA HORA: Donald Trump: «Por cierto, Cuba es la siguiente. Pero hagan como si no lo hubiera dicho. Cuba es la siguiente». pic.twitter.com/lKMYi2kDDi — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 27, 2026

En ese mismo discurso, el mandatario retomó uno de sus argumentos sobre el dominio territorial en la región. Cuestionó el nombre histórico del cuerpo de agua al considerar que Estados Unidos concentra la mayor parte de su extensión. “¿Por qué lo llamamos Golfo de México? Nosotros tenemos el 92% del área”, afirmó ante inversionistas.

Sin embargo, ese planteamiento carece de reconocimiento legal y respaldo internacional. El nombre “Golfo de México” mantiene validez histórica y aceptación global en tratados, cartografía oficial y organismos multilaterales.

Más allá del contenido, el señalamiento se inserta en un contexto político donde Trump ha insistido en reforzar narrativas nacionalistas vinculadas a territorio, comercio y seguridad. La referencia al Golfo se integró a una serie de declaraciones en las que también abordó temas geopolíticos y militares.

El episodio generó reacciones por involucrar de forma directa a la mandataria mexicana en un relato que no ha sido confirmado por fuentes oficiales en México.

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MSL