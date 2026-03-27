La historia completa de Noelia: lo que pasó antes de su decisión final

Noelia Castillo Ramos tenía 25 años cuando su nombre se convirtió en uno de los más discutidos en España. Su historia personal revela un recorrido marcado por contrastes: de una infancia que ella misma definió como feliz, a una vida adulta atravesada por el dolor físico, el desgaste emocional y una decisión final que defendió hasta el último momento.

En sus propias palabras, su niñez estuvo llena de estabilidad y momentos positivos. “Era una época muy feliz de mi vida”, recordó en entrevistas, al reconstruir los años previos al quiebre que cambiaría su historia. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese entorno comenzó a transformarse.

Durante la adolescencia, aparecieron problemas emocionales y experiencias que impactaron su salud mental, dando inicio a una etapa más compleja y marcada por la inestabilidad.

TE RECOMENDAMOS: Sus últimas palabras El último video de Noelia Castillo antes de morir

Noelia Castillo Ramos (izq.) y su madre, Yolanda Ramos (der.). ı Foto: Captura de video

El punto de inflexión llegó en 2022. Tras un intento de suicidio, Noelia quedó con una paraplejia irreversible. A partir de entonces, su vida cambió por completo.

La joven pasó a depender de cuidados constantes, enfrentando limitaciones físicas severas y, según relató, un sufrimiento persistente que no solo era corporal, sino también psicológico.

Fue en ese contexto que comenzó el proceso para solicitar la eutanasia, un derecho reconocido por la legislación española en casos de padecimientos graves, crónicos e imposibilitantes. Su decisión, sin embargo, no transcurrió sin conflicto.

Durante casi dos años, su caso se convirtió en una batalla legal impulsada por su padre, quien buscó frenar el procedimiento en distintas instancias judiciales, lo que terminó por llevar el caso a tribunales superiores e incluso a instancias europeas.

A pesar de la disputa, las resoluciones coincidieron en validar su derecho a decidir, al considerar que su situación cumplía con los criterios establecidos: un sufrimiento constante, sin posibilidad de mejora y con un impacto profundo en su calidad de vida.

Noelia Castilo Ramos ı Foto: Captura de pantalla / YAS

Mientras el debate crecía en la esfera pública, Noelia insistía en mantener el enfoque en lo personal. En sus últimas intervenciones, dejó claro que no pretendía convertirse en símbolo ni en ejemplo, subrayando que su decisión respondía únicamente a su propia experiencia.

Finalmente, el 26 de marzo de 2026, la joven murió tras recibir la eutanasia en un centro de salud en Cataluña. Su caso no solo reavivó la discusión sobre este procedimiento en España, sino que también expuso la dimensión más íntima de una historia que comenzó con recuerdos felices y terminó en una decisión profundamente personal.

Más allá del debate público, la historia completa de Noelia Castillo Ramos queda marcada por ese contraste: una vida que transitó de la estabilidad a la ruptura, y de ahí a una determinación que sostuvo incluso frente a la controversia social y familiar.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL