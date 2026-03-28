Papa León XIV recomienda a jóvenes ‘momentos de silencio’ frente a ruido de redes sociales

El papa León XIV en la plaza de San Pedro, en el Vaticano.

El Papa llamó a los jóvenes a hacer “momentos de silencio y de escucha” para “acallar el frenesí” de los mensajes, los reels y los chats, en un contexto internacional donde crece la presión para regular el uso de redes sociales, especialmente entre menores de edad.

Durante un encuentro con jóvenes y catecúmenos en la Iglesia de Santa Devota, en el Principado de Mónaco, el Pontífice advirtió sobre el ritmo acelerado de la vida digital y la necesidad de recuperar espacios de reflexión.

“El vacío interior no se llena con cosas materiales ni con miles de ‘me gusta’”, afirmó, al subrayar que lo que da solidez a la vida es el amor y los vínculos reales.

El líder religioso también pidió “despejar la puerta del corazón” de distracciones digitales para permitir una vida más plena, en un mensaje que coincide con preocupaciones cada vez más extendidas sobre los efectos de la hiperconectividad.

Abbiamo bisogno di preghiera, di spazi di silenzio, di ascolto, per far tacere la frenesia del fare e del dire, dei messaggi, dei reel, delle chat, e per approfondire e gustare la bellezza dell’essere veramente e concretamente insieme a Dio e agli altri. #ViaggioApostolico — Papa Leone XIV (@Pontifex_it) March 28, 2026

Países que ya limitan redes sociales a menores

El llamado del Papa se da en paralelo a medidas concretas en distintos países:

Australia aprobó una de las regulaciones más estrictas al prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años , obligando a plataformas a verificar la edad de los usuarios.

Francia avanzó en una legislación para impedir el uso a menores de 15 años sin consentimiento parental.

En España, Dinamarca y otros países europeos, el debate continúa con propuestas que van desde controles parentales obligatorios hasta restricciones más amplias.

Estas iniciativas buscan frenar riesgos como la adicción digital, el ciberacoso y el impacto en la salud mental de niños y adolescentes.

México analiza posibles restricciones

En México, el tema también ha comenzado a tomar fuerza. Autoridades federales y legisladores han planteado la necesidad de regular el acceso de menores a redes sociales, en línea con lo que ocurre en otros países.

Entre las propuestas que se han puesto sobre la mesa destacan:

Establecer el uso de redes sociales solo con autorización parental verificable.

Obligar a plataformas digitales a incluir controles parentales efectivos.

Impulsar reformas para proteger a menores de delitos digitales como el grooming y el ciberacoso.

Aunque todavía no hay una legislación definitiva, el debate apunta a posibles cambios en los próximos meses.

Australia creará una ley para que las redes sociales se prohíban en menores de 16 años.

Meta, bajo presión por fallos recientes

El endurecimiento del debate también ha sido impulsado por decisiones judiciales recientes. Un jurado en Estados Unidos condenó a Meta a pagar 375 millones de dólares por no proteger adecuadamente a menores en sus plataformas, mientras que en otro fallo la empresa fue considerada negligente por fomentar conductas adictivas en usuarios jóvenes.

Estos precedentes podrían abrir la puerta a regulaciones más estrictas a nivel global y aumentar la presión sobre las grandes tecnológicas.

En este escenario, el mensaje del Papa va más allá del ámbito espiritual. Su llamado a hacer silencio frente al ruido digital coincide con una tendencia internacional que busca poner límites a la hiperconectividad, especialmente en las nuevas generaciones.

Mientras gobiernos, tribunales y expertos avanzan en posibles regulaciones, la discusión parece converger en una idea central: el uso sin control de redes sociales puede tener efectos profundos, y cada vez más actores coinciden en la necesidad de establecer límites.

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MSL