Trump eleva tono tras su ultimátum a Irán: “Abran el maldito estrecho”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó ayer su advertencia más contundente contra Irán al amenazar con de satar “el infierno” si no reabre el estrecho de Ormuz antes del plazo fijado, que podría extenderse hasta la noche del martes en Washington.

En un mensaje difundido en Truth Social, el magnate utilizó un tono inusualmente agresivo para presionar a Teherán. “Abran el maldito estrecho, bastardos locos, o vivirán en el infierno. ¡Ya lo verán!”, escribió, al tiempo que anticipó ataques directos contra infraestructura crítica iraní si no se alcanza un acuerdo. La amenaza incluye centrales eléctricas, puentes e incluso instalaciones vinculadas al suministro básico.

Ministro de Ciencia de Irán, Hossein Simaee Sarraf, inspecciona daños en edificio de investigación de la Universidad Shahid Beheshti el 4 de abril. ı Foto: Reuters

El Dato: Donald Trump ofrecerá una rueda de prensa en la Casa Blanca este lunes desde el Despacho Oval a las 11:00 de la mañana, hora de la CDMX.

Horas después, el republicano reforzó su postura en entrevistas con medios estadounidenses, donde elevó aún más el nivel de presión. “Si no alcanzan un acuerdo, haré volar todo allá”, declaró, dejando entrever la posibilidad de una ofensiva de gran escala. En otra intervención, advirtió que podría apoderarse del petróleo iraní si fracasan las negociaciones.

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Donald Trump también precisó un plazo concreto para el ultimátum. “Si no hacen algo para la noche del martes, no tendrán ninguna central eléctrica y no les quedará ningún puente en pie”, afirmó en declaraciones al diario The Wall Street Journal. A su vez, publicó un mensaje con la hora límite: “Martes, 8:00 p.m., hora del Este”, lo que marcaría el punto crítico de la crisis.

PRESIÓN MILITAR Y ULTIMÁTUM. Las advertencias del mandatario estadounidense se producen en un contexto de escalada militar en la región, donde el estrecho de Ormuz se ha convertido en un punto estratégico tras su cierre de facto por parte de Irán. A medida que se acerca el vencimiento del plazo, mediadores internacionales y potencias afectadas por la crisis energética han intensificado sus llamados al diálogo.

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Donald Trump, sin embargo, no descartó una intervención más amplia. Al ser cuestionado sobre el envío de tropas terrestres, respondió con un tajante “No”, manteniendo abierta la posibilidad de una acción militar directa. También insistió en que las negociaciones avanzan, aunque reconoció la dificultad de alcanzar acuerdos con Teherán.

En ese contexto, vinculó la presión militar con el desarrollo de contactos diplomáticos, al señalar que existe una “buena oportunidad” de alcanzar un acuerdo, pero advirtió que no dudará en actuar si no se concreta este lunes. La estrategia combina amenazas explícitas con la posibilidad de una resolución negociada de último momento.

Las declaraciones ocurren además tras una operación de rescate de pilotos estadounidenses en Irán, que el magnate calificó como “un milagro de Pascua”. Según dijo, uno de los militares rescatados se encuentra gravemente herido, lo que añade tensión al escenario.

4 personas desaparecidas tras el ataque iraní en Haifa

RESPUESTA IRANÍ. Desde Teherán, la reacción fue inmediata. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad-Bagher Qalibaf, acusó a Donald Trump de empujar a Estados Unidos hacia un “infierno viviente” y advirtió que toda la región podría “arder” si continúan las amenazas.

“Sus movimientos imprudentes están llevando a Estados Unidos a un infierno viviente para cada familia, y toda nuestra región va a arder”, señaló Qalibaf en redes sociales, en respuesta directa al ultimátum estadounidense.

Mientras que el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, advirtió que atacar infraestructura energética constituiría un crimen de guerra. “Las amenazas de Estados Unidos de atacar las instalaciones de la red de energía iraní son un claro reconocimiento de que van a cometer crímenes de guerra”, afirmó tras una conversación con su homólogo ruso.

En la misma línea, el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqaei, sostuvo que golpear instalaciones esenciales pondría en riesgo a toda la población civil. Señaló que atacar el sector energético implicaría afectar directamente la vida cotidiana de millones de personas, lo que calificó como un crimen contra la humanidad.

Mientras que Mehdi Tabatabaei, subdirector de comunicaciones iraní, dijo que el líder estadounidense ha recurrido a insultos “por pura desesperación y rabia”. También lo acusó de provocar una “guerra total en la región”. Y dijo que “el estrecho de Ormuz se reabrirá sólo cuando, bajo un nuevo régimen legal, los daños de la guerra impuesta sean plenamente compensados a partir de una parte de los ingresos por peajes de tránsito”.

LLAMADOS A LA DESESCALADA. Mientras tanto, Rusia intervino con un llamado a la moderación. El ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, instó a Estados Unidos a abandonar el lenguaje de los ultimátums y retomar la vía diplomática para resolver la crisis.

Líbano busca negociar ante ofensiva

Por Redacción

EL PRESIDENTE de Líbano, Joseph Aoun, afirmó ayer que su Gobierno mantiene contactos para abrir negociaciones con Israel con el objetivo de frenar la guerra y evitar una escalada similar a la vivida en Gaza.

La ofensiva israelí continúa en el sur libanés desde el 2 de marzo, con un saldo de al menos mil 461 muertos y 4 mil 430 heridos. El domingo se registraron intensos bombardeos en el sur de Beirut y otras zonas, con reportes de víctimas y destrucción en áreas residenciales, incluido un edificio cercano a centros médicos.

La aviación israelí realizó al menos cinco oleadas de ataques, mientras emitía órdenes de evacuación en barrios como Ghbeiri, bajo el argumento de presencia del grupo Hezbolá.

El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, aseguró que existe una oportunidad para modificar la situación de seguridad y que no será desaprovechada.

A su vez, el Ejército libanés confirmó la muerte de un militar en un ataque en Kfar Hatta. La ofensiva ha provocado el desplazamiento de más de un millón de personas en el país.

Lanza ataques en Golfo e Israel

Por Redacción

IRÁN INTENSIFICÓ ayer sus operaciones militares al lanzar ataques contra infraestructuras energéticas en Israel y contra instalaciones vinculadas a Estados Unidos en Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait, en respuesta a recientes bombardeos contra su territorio.

Autoridades de Kuwait, Baréin y Emiratos Árabes Unidos denunciaron nuevos ataques con misiles y drones que provocaron “importantes daños” en instalaciones energéticas. Estas acciones se suman a ofensivas en varios países del golfo Pérsico, así como en Jordania y la región del Kurdistán iraquí, todos considerados aliados de Washington.

En Israel, el impacto directo de un misil iraní contra un edificio residencial en el área metropolitana de Haifa dejó al menos cuatro heridos, uno de ellos en estado grave. La ciudad portuaria del norte ya había sido blanco previo de ataques contra su refinería.

“Se trata de una escena muy compleja con destrucción a gran escala”, declaró a CNN Ilan Ohana, portavoz del Distrito Costero del Servicio de Bomberos y Rescate de Israel. “El edificio sufrió graves daños como consecuencia de un impacto directo que afectó a varios departamentos”.

“Hay cuatro personas incomunicadas”, dijo Ohana, “una herida grave y siete heridas leves en este momento. Todavía nos queda mucho trabajo por delante”.

A su vez, la misión iraní ante la ONU pidió al organismo internacional intervenir “ahora” para evitar una escalada mayor en la región, ante lo que calificó como crecientes amenazas por parte del mandatario estadounidense.

Rescatan a piloto de Estados Unidos

Por Redacción

EL PRESIDENTE de Estados Unidos, Donald Trump, informó ayer que las Fuerzas Armadas lograron rescatar con vida a un piloto estadounidense que permanecía desaparecido en territorio iraní, tras el derribo de un caza F-15 el viernes.

En un mensaje difundido en Truth Social, calificó la operación como una de las más audaces en la historia del país, y aseguró que el militar fue localizado en una zona montañosa, detrás de líneas enemigas. Indicó que el rescatado se encontraba herido, aunque sin precisar la gravedad en un primer momento. Posteriormente, detalló que el segundo tripulante recuperado está “gravemente herido”, tras haber permanecido siete horas en territorio enemigo y ser rescatado luego de dos incursiones.

Restos de un avión estadounidense, ayer. ı Foto: Especial

El incidente ocurrió cuando Irán derribó el caza estadounidense, en el primer caso de este tipo desde el inicio del conflicto el 28 de febrero. De los dos tripulantes, uno fue rescatado de inmediato, mientras el otro originó una búsqueda intensiva que derivó en el operativo.

A su vez, un avión A-10 Warthog se estrelló cerca del estrecho de Ormuz, cuyo único tripulante también fue recuperado con vida, según informó Donaldo Trump.

Irán ofreció una versión distinta de los hechos. Autoridades de ese país afirmaron que frustraron un intento de rescate estadounidense y aseguraron que durante la operación fueron destruidas cuatro aeronaves, incluidos aviones de transporte C-130 y helicópteros Black Hawk, además de reportar víctimas.

Políticos llaman “loco desquiciado” a mandatario de EU

› Redacción

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Irán desataron una oleada de críticas en el ámbito político y de organismos internacionales, luego de que lanzara un mensaje con amenazas e insultos en el que instó a abrir “el maldito estrecho de Ormuz”.

La congresista republicana Marjorie Taylor Greene, quien fuera una de sus aliadas, atribuyó el cierre del estrecho a una guerra que, aseguró, fue iniciada por Estados Unidos e Israel con argumentos nucleares reiterados durante décadas. Criticó las amenazas de bombardear infraestructuras civiles, al advertir que afectarían directamente a la población iraní.

Desde el Partido Demócrata, el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, calificó el mensaje como propio de “un loco desquiciado”. En redes sociales, señaló que, mientras la población celebraba la Pascua, el republicano emitía amenazas que podrían constituir crímenes de guerra y deteriorar las relaciones con aliados.

El presidente de EU, Donald Trump, el 1 de abril. ı Foto: Reuters

El Tip: Pakistán y Egipto figuran entre los países que canalizan comunicaciones entre funcionarios de EU e Irán, dijo a CNN ayer una fuente oficial pakistaní.

En la misma línea, el senador Bernie Sanders consideró que se trata de “los desvaríos de un individuo peligroso y desequilibrado mentalmente”, al tiempo que urgió al Congreso a actuar para frenar el conflicto. Por su parte, el demócrata Chris Murphy planteó la posibilidad de recurrir a la Enmienda 25 de la Constitución estadounidense, al calificar la situación como “una completa locura”.

El senador demócrata Tim Kaine, integrante del Comité de Servicios Armados, pidió moderar el discurso presidencial, al considerar que el lenguaje empleado es “vergonzoso e infantil” y eleva el riesgo para las fuerzas estadounidenses.

Asimismo, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, calificó el mensaje de “repulsivo” y advirtió del impacto que tendría en la población.