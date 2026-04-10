Trump acusa abandono de OTAN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó ayer sus críticas contra la OTAN al afirmar que sus aliados “no entienden nada” si no se les somete a presión. El señalamiento fue difundido en Truth Social, un día después de su reunión en la Casa Blanca con el secretario general del bloque, Mark Rutte.

El Tip: Donald Trump dijo que Irán hace un “trabajo pésimo” al permitir el paso por el estrecho de Ormuz. “No es el acuerdo que tenemos”.

El magnate cuestionó la falta de respaldo de la alianza en la guerra con Irán y aseguró que la organización “no estuvo ahí” cuando la necesitó, además de anticipar que tampoco lo estará en futuras ocasiones. Sus declaraciones reflejan la creciente tensión con los socios europeos, quienes rechazaron sumarse a una coalición militar para reabrir el estrecho de Ormuz, bloqueado por Teherán en respuesta al conflicto con Estados Unidos e Israel. Desde la OTAN, Mark Rutte defendió la actuación de los aliados y sostuvo que “casi sin excepción” están cumpliendo con las solicitudes de Washington, principalmente mediante apoyo logístico y el uso de bases militares. No obstante, reconoció que algunos países reaccionaron con lentitud, en parte porque la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel no fue consultada previamente con el bloque.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ı Foto: Especial

El secretario general subrayó que la alianza atraviesa un “cambio profundo” bajo el liderazgo de Donald Trump, con una relación transatlántica que busca dejar atrás una “codependencia poco saludable” para avanzar hacia una asociación más equilibrada.

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Las fricciones ocurren pese a que Washington y Teherán acordaron recientemente un cese al fuego de dos semanas, que implicaría la reapertura del estrecho de Ormuz, vía estratégica para el tránsito de petróleo y gas a nivel global.