El poderoso mensaje que dio Christina Koch; la astronauta de Artemis II, tras la histórica misión

Este viernes la tripulación que viajó a bordo de la nave espacial Orion en la misión Artemis II de la NASA amerizó en la costa de San Diego ubicada en el Océano Pacífico.

Luego de permanecer 10 días en la misión Artemis II y romper el récord por la distancia más lejos de la Tierra, la tripulación a bordo de Orión brindó una serie de mensajes en conferencia este sábado.

Los miembros de la misión espacial Artemis II; Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch y Jeremy Hansen, dieron un discurso este sábado luego de terminar el viaje a la Luna.

Los astronautas de la misión Artemis II lucían radiantes en la cubierta de vuelo del USS John P. Murtha tras ser evacuados de su nave espacial Orión después del amerizaje ı Foto: NASA

Mensaje de Christina Koch, la primera mujer en viajar a la Luna

La astronauta Christina Koch es la primera mujer en participar en una misión hacia la Luna, por lo que su participación marcó un hito no sólo por el regreso de los humanos al satélite natural de la Tierra, sino por romper la barrera de género en las misiones espaciales.

La misión Artemis II de la NASA es la primera en llevar una tripulación a bordo hacia la Luna desde Apolo en 1972, por lo que este viaje que culminó con éxtio representa una ventana de oportunidad para continuar con nuevas exploraciones.

Durante su participación en una conferencia de prensa que realizaron este 11 de aril, la astronauta Koch señaló que la misión aprendió que un equipo tiene las mismas necesidades y propósitos, por lo que están presentes todo el tiempo e incluso están dispuestos a sacrificarse en silencio.

La astronauta Christina Koch de la NASA ı Foto: Especial

Apuntó que no solamente le sorprendió ver a la Tierra pequeña desde la nave espacial, sino todo el espacio y la oscuridad alrededor de ella, pues “la Tierra es sólo un salvavidas que flota imperturbable en el universo.”

Conteniendo sus emociones, la astronauta dijo que sabe que no ha aprendido todo lo que el viaje tiene para enseñarle, pero hay algo nuevo que conoce, y dirigió un mensaje a todas las personas.

“Pero hay una nueva cosa que sé, y esa es planeta Tierra, ustedes son un equipo” dijo la astronauta de la NASA Kooch, quien fue abrazada por los demás miembros de la tripulación mientras el público aplaudía.

"Planet Earth: You. Are. A. Crew."



Artemis II mission specialist Christina Koch reflects on what it means to be a "crew." pic.twitter.com/Aw3agt04GG — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 11, 2026

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