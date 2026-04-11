Astronautas de Artemis 2 hablan tras regresar a la Tierra: ‘Somos un reflejo de ustedes’

La tripulación de la misión Artemis II ofreció una conferencia de prensa tras su regreso a la Tierra, marcada por mensajes emotivos, reflexiones sobre la humanidad y el significado de observar el planeta desde el espacio profundo.

Luego de completar un histórico viaje alrededor de la Luna a bordo de la nave Orion, los astronautas no solo destacaron los aspectos técnicos de la misión, sino que centraron su mensaje en la conexión humana y el sentido colectivo de la exploración espacial.

LIVE: Safely back on Earth after a trip around the Moon, our @NASAArtemis II astronauts are returning to @NASA_Johnson in Houston. Watch us welcome them back home. https://t.co/vAtr8RIxg4 — NASA (@NASA) April 11, 2026

El comandante Reid Wiseman resumió el sentir de la misión con una frase que marcó el tono de la conferencia “Es algo especial ser humano y es algo especial estar en el planeta Tierra”.

El astronauta subrayó la importancia de valorar el lugar que habita la humanidad, luego de haberlo visto desde una perspectiva única durante el recorrido lunar.

"It's a special thing to be a human and it's a special thing to be on planet Earth."



Remarks from Artemis II commander Reid Wiseman upon arriving to @NASA_Johnson. pic.twitter.com/OD5TKebGN1 — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 11, 2026

Por su parte, la especialista de misión Christina Koch profundizó en la idea de unidad global, al señalar “Planeta Tierra: ustedes son una tripulación”.

Koch explicó que la experiencia de viajar al espacio refuerza la noción de que toda la humanidad comparte un mismo destino, más allá de fronteras.

"Planet Earth: You. Are. A. Crew."



Artemis II mission specialist Christina Koch reflects on what it means to be a "crew." pic.twitter.com/Aw3agt04GG — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 11, 2026

Dentro de este mismo marco, el especialista de misión Jeremy Hansen, añadió otra reflexión que se convirtió en uno de los mensajes más destacados, “Somos un reflejo, reflejándolos a ustedes”.

Planteó que la misión no solo representa a un equipo científico, sino a millones de personas que hicieron posible el viaje.

"We are a mirror, reflecting you."



Artemis II mission specialist Jeremy Hansen discusses ways that the crew worked together and supported each other throughout their lunar mission. pic.twitter.com/WJ9XTlgdyf — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 11, 2026

Asimismo, Jeremy Hansen destacó el papel de la colaboración durante la misión, especialmente en momentos críticos como el paso por la cara oculta de la Luna, donde se pierde comunicación con la Tierra.

Hansen explicó que la coordinación y el apoyo mutuo fueron fundamentales para completar con éxito cada fase del vuelo, en un entorno donde no hay margen para errores.

Finalmente, el piloto Victor Glover expresó su agradecimiento a todas las personas que respaldaron la misión, “Somos afortunados de estar en esta agencia en este momento, juntos”.

Glover reconoció el trabajo de ingenieros, científicos y equipos en Tierra, subrayando que el logro no pertenece solo a la tripulación, sino a toda una estructura que hizo posible el viaje.

"We are fortunate to be in this agency at this time together."



Artemis II pilot Victor Glover expresses gratitude for everyone who supported him throughout his lunar mission. pic.twitter.com/xWhOs5Ie3I — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 11, 2026

Más allá de su relevancia técnica —al ser el primer vuelo tripulado del programa Artemis—, la misión Artemis II dejó un mensaje centrado en la unidad, la cooperación y la conciencia global.

Las palabras de los astronautas reflejan que, en medio de los avances tecnológicos, la exploración espacial sigue siendo también una experiencia profundamente humana.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL