EU anuncia bloqueo de puertos iraníes; buques que no vayan desde y hacia ellos podrán transitar Ormuz

Aspecto de buques petroleros y de carga en el Estrecho de Ormuz.

El Ejército de Estados Unidos informó que bloqueará el tráfico de los buques que entren y salgan por puertos de Irán, medida anunciada en medio de tensiones y fallidas conversaciones entre ambos países, que se encuentran en su sexta semana de conflicto.

A través de un comunicado, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos informó que la medida entrará en vigor el lunes 13 de abril a las 10:00 horas del Este, equivalente a las 08:00 en horario del Centro de México.

A partir de ese momento, se aplicará un bloqueo “de manera imparcial a embarcaciones de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes en el Golfo Arábigo y el Golfo de Omán”.

No obstante, el Ejército aclaró que no obstaculizará el tránsito por el Estrecho de Ormuz para buques que no transiten desde y hacia puertos no iraníes.

“Las fuerzas del CENTCOM no obstaculizarán la libertad de navegación de los buques que transiten por el Estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes”, se lee en el comunicado.

Lo anterior matiza el anuncio hecho más temprano por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien informó que ordenó al Ejército bloquear el Estrecho de Ormuz, ante la negativa de Irán a renunciar a su programa nuclear.

“Se recomienda a todos los marinos monitorear los avisos a navegantes y comunicarse con las fuerzas navales estadounidenses a través del canal 16 de comunicación entre puentes cuando operen en el Golfo de Omán y en las aproximaciones al Estrecho de Ormuz”, concluye el comunicado del Mando Central de Estados Unidos.

🚨El Comando Central de Estados Unidos anuncia que el bloqueo de puertos iraníes comenzará este lunes a las 10:00, hora del este.



“El bloqueo se aplicará de forma imparcial contra los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes,… pic.twitter.com/P4sHu5isEK — Azucena Uresti (@azucenau) April 12, 2026

Más temprano, el presidente Donald Trump había anunciado que había ordenado “bloquear todos y cada uno de los barcos que intenten entrar o salir del Estrecho de Ormuz”.

Trump enfatizó que esta medida respondía a la negativa de Irán de ceder en el único punto que considera importante, su programa nuclear, en el marco de los diálogos celebrados el sábado en Pakistán.

No obstante, Trump aclaró que “en algún momento” se reabriría el paso se llegaría a “una situación donde todos puedan entrar y salir”.

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