Netanyahu visita región libanesa bajo su control

Israelíes protestan contra el gobierno por el conflicto con Líbano, el sábado.

EL PRIMER ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ingresó ayer al sur del Líbano para evaluar la situación en territorio bajo control israelí, en una visita inusual que marca la primera vez que cruza la frontera desde el inicio de la guerra con Irán.

Benjamin Netanyahu estuvo acompañado por el ministro de Defensa, Israel Katz, y el jefe del Estado Mayor, el teniente general Eyal Zamir. La visita ocurre mientras continúan las operaciones militares en la zona, Israel sostiene que las negociaciones no implican una pausa en los ataques. A su vez, Hezbolá mantiene el lanzamiento de cohetes hacia el norte israelí.

El Tip: El primer ministro libanés, Nawaf Salam, advirtió a la población sobre la amenaza de una nueva ola de violencia civil.

Durante la jornada, el Ejército de Israel intensificó los bombardeos en el sur libanés. Medios oficiales reportaron ataques en localidades como Sidiqine, Maaroub y Shaitiyeh, así como en zonas cercanas a Tiro, Kabrija y Bint Jbeil. La Agencia Nacional de Noticias de Líbano informó de al menos seis muertos en algunos de estos puntos, aunque hasta el momento no hay confirmación oficial del Ministerio de Salud.

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Asimismo, un ataque contra la ciudad de Qana dejó al menos cinco muertos y 25 heridos, según el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria libanés, que detalló que entre las víctimas hay tres mujeres. A lo largo del día también se registraron bombardeos de artillería en Yohmor.

Mientras tanto, el Ministerio de Exteriores de Turquía acusó al mandatario israelí de intentar socavar las negociaciones de paz en curso y de mantener una política expansionista en la región. Asimismo, rechazó como “infundadas” las declaraciones dirigidas contra el presidente Recep Tayyip Erdogan.

Israelíes protestan contra el gobierno por el conflicto con Líbano, el sábado. ı Foto: Reuters

Ankara sostuvo que estos señalamientos reflejan el malestar del Gobierno israelí frente a posiciones que Turquía ha expresado en distintos foros internacionales. Además, recordó que sobre Benjamin Netanyahu pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad.

El exlíder opositor turco Kemal Kilidaroglu calificó como una “intromisión absolutamente inaceptable” las declaraciones del Gobierno israelí sobre la política interna turca. Cuestionó que Israel de lecciones en democracia mientras enfrenta acusaciones por ataques en Gaza, Líbano e Irán.

Asimismo, la Fuerza Provisional de la ONU en Líbano denunció que tropas israelíes embistieron en dos ocasiones vehículos de la misión con un tanque.