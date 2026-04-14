León XIV responde y desafía presión política

El Papa León XIV respondió ayer a los señalamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de la tensión por la guerra con Irán, y dijo que no teme a su gobierno ni modificará su postura basada en el Evangelio. Desde el avión rumbo a Argelia, sostuvo que su llamado a la paz no puede equipararse con decisiones políticas o militares.

“Poner mi mensaje en el mismo plano que lo que el presidente ha intentado hacer aquí es no entender el mensaje del Evangelio”, afirmó. Aunque reconoció que lamenta las palabras de Donald Trump, insistió en que continuará con la misión de la Iglesia, promover la reconciliación y evitar conflictos armados.

El Dasto: El vicepresidente de EU, J.D. Vance dijo que lo mejor para el Vaticano es “centrarse en cuestiones de moralidad”.

León XIV subrayó que su postura no constituye un ataque personal contra el magnate ni contra ningún líder, sino una exhortación general ante lo que calificó como una “ilusión de omnipotencia” que alimenta guerras en distintas regiones. En ese sentido, reiteró que la Iglesia tiene una obligación moral de oponerse a la guerra y fomentar el diálogo, incluso mediante instancias multilaterales como Naciones Unidas. El Papa también enfatizó que no actúa desde una lógica política. “No somos políticos”, dijo, al tiempo que defendió su derecho a expresar con firmeza el mensaje evangélico, aun frente a presiones. Añadió que se pronunciará contra la violencia, al advertir que “demasiadas personas inocentes están siendo asesinadas”.

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Por suparte, el republicano rechazó ofrecer disculpas y endureció sus críticas. En declaraciones desde la Casa Blanca, afirmó que el Papa “está equivocado” y lo acusó de ser débil frente al crimen y deficiente en política exterior. “No voy a pedir disculpas”, reiteró, al insistir en que su postura busca impedir que Irán se convierta en una potencia nuclear.

El magnate defendió además una polémica publicación en redes sociales, que eliminó, en la que aparecía representado como una figura similar a Jesucristo. Aseguró que interpretó la imagen como una representación de sí mismo como médico, vinculada a la Cruz Roja. “Se supone que soy yo haciendo que la gente mejore”, explicó, y culpó a los medios de distorsionar el contenido.

En tanto, líderes internacionales expresaron respaldo al Papa. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, elogió su mensaje de paz, mientras que el mandatario iraní, Masoud Pezeshkian, condenó los insultos y calificó como inaceptable cualquier profanación de la figura de Jesús.

Desde Italia, la primera ministra Giorgia Meloni, también calificó de “inaceptable” el ataque contra el pontífice, crítica poco habitual por ser cercana a Trump.