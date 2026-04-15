Bloqueo en Ormuz y diálogo bilateral reabren vías en crisis

El bloqueo naval impuesto por Estados Unidos a los puertos iraníes se consolidó en sus primeras horas sin que ninguna embarcación lograra atravesarlo. De acuerdo con el Comando Central, seis buques mercantes acataron la orden de retirarse y regresar a puertos del Golfo de Omán, en una operación ordenada por el presidente Donald Trump tras el fracaso de las conversaciones de paz con Irán durante el fin de semana.

La medida, que comenzó el lunes, se aplica a todas las embarcaciones que se dirijan hacia Irán o salgan de sus costas, incluyendo los puertos del Golfo Pérsico y del Golfo de Omán. Más de 10 mil militares estadounidenses, junto con una docena de buques de guerra y decenas de aeronaves, participan en la operación. “Durante las primeras 24 horas, ningún barco logró superar el bloqueo estadounidense y seis buques mercantes acataron la orden de las fuerzas estadounidenses de dar la vuelta”, informó el mando militar en un comunicado oficial.

El Dato: Las señales de que el diálogo diplomático continuaría contribuyeron a calmar los mercados petroleros. Los precios de referencia cayeron por debajo de los 100 dólares por barril.

ALCANCE DEL CIERRE NAVAL. El despliegue contempla la intercepción de cualquier embarcación que intente ingresar o salir sin autorización. En un aviso dirigido a marineros, Washington advirtió que toda nave que viole el bloqueo será detenida o capturada. “Cualquier embarcación que entre o salga de la zona bloqueada sin autorización está sujeta a interceptación, desvío y captura”, precisó.

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Aunque el cerco abarca prácticamente toda la costa iraní, se mantienen excepciones para envíos humanitarios, incluidos alimentos y suministros médicos, siempre que sean inspeccionados previamente. La medida fue recibida con rechazo por Teherán, que la considera una acción provocadora en medio de un conflicto que sigue sin resolverse.

1.2 millones de libaneses han abandonado sus hogares

AVANCE EN CONVERSACIONES. Asimismo, Donald Trump abrió la posibilidad de reanudar las negociaciones con Irán en Pakistán en los próximos días, tras el estancamiento de la ronda anterior celebrada en Islamabad. “Deberías quedarte allí, de verdad, porque algo podría pasar en los próximos dos días”, declaró Trump en referencia a la capital paquistaní, sugiriendo un eventual avance diplomático.

Más tarde, en un acto en Georgia, el vicepresidente de EU, J.D. Vance, dijo que el magnate quería llegar a un “gran acuerdo” con Irán, pero que existía mucha desconfianza entre los dos países. “Ese problema no se va a solucionar de la noche a la mañana”, dijo J.D. Vance.

Entre los temas centrales destacan el acceso al estrecho de Ormuz, el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones internacionales. A pesar del fracaso inicial, fuentes cercanas al proceso señalaron que los contactos extraoficiales han contribuido a reducir diferencias, particularmente en materia nuclear.

Washington insiste en que Irán debe retirar todo el material nuclear enriquecido y aceptar mecanismos estrictos de verificación. Como parte de su propuesta, planteó una suspensión de 20 años de la actividad nuclear, iniciativa que fue rechazada por Teherán, que en su lugar propuso una moratoria de entre tres y cinco años. A su vez, el secretario general de la ONU, António Guterres, consideró probable que las negociaciones continúen y llamó a sostener el alto al fuego vigente. “Creo que no sería realista esperar que un problema tan complejo y de larga duración se resuelva en la primera ronda de negociaciones”, afirmó, al subrayar la necesidad de persistir en el diálogo.

ORDEN INTERNACIONAL. António Guterres también alertó sobre el deterioro del respeto al derecho internacional en el contexto del conflicto. “La ilegalidad trae caos. La ilegalidad conduce a la destrucción”, advirtió, al señalar que las acciones militares y la falta de apego a las normas globales agravan la inestabilidad regiónal.

Desde Irán, las reacciones han sido críticas, aunque sin cerrar la puerta a la negociación. El legislador Esmaeil Kowsari aseguró que su país seguirá participando en conversaciones pese a considerar que Estados Unidos “no es confiable”, al tiempo que advirtió sobre las consecuencias de la estrategia estadounidense en el escenario internacional.

Por su parte, el embajador iraní en Pakistán, Reza Amiri Moghadam, calificó el bloqueo como un acto de “terrorismo económico” y sostuvo que responde a un intento de proyectar fuerza en medio de la presión militar.

Islamabad impulsa apertura

Por Redacción

EL PRIMER ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció ayer que viajará esta semana a Arabia Saudí y Turquía en un momento clave para reactivar las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, en medio de un alto al fuego de dos semanas que ha frenado los ataques.

El presidente paquistaní, Asif Ali Zardari, respaldó la iniciativa y llamó a mantener el diálogo con las potencias involucradas para sostener el proceso. La propuesta gana impulso pese a que recientes contactos entre Washington y Teherán concluyeron sin acuerdos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que las negociaciones con Irán podrían reanudarse en los próximos días, incluso en Islamabad, mientras que la ONU consideró “altamente probable” un nuevo acercamiento.

Por su parte, el secretario general, António Guterres, advirtió que el conflicto es complejo y requerirá múltiples rondas, al tiempo que instó a preservar la tregua vigente.

China, “en lado correcto de la historia”

Por Redacción

EL PRESIDENTE de China, Xi Jinping, afirmó ayer ante el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, que su país está “del lado correcto de la historia” al defender el derecho internacional, el cual, advirtió, ha sido “gravemente socavado” en el actual contexto global.

Durante su encuentro en el Gran Palacio del Pueblo, en Pekín, ambos líderes coincidieron en la necesidad de reforzar el sistema multilateral frente a un entorno internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas. Xi Jinping subrayó que China y España comparten principios y abogan por la justicia, al tiempo que rechazó el retorno a la “ley de la selva”.

El presidente chino, Xi Jinping, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ayer. ı Foto: Reuters

El mandatario chino destacó la estabilidad de las relaciones bilaterales, fortalecidas tras la cuarta visita de Pedro Sánchez en los últimos años, y consideró que la cooperación entre ambos países responde a los intereses de sus sociedades. Asimismo, llamó a consolidar la confianza mutua y ampliar la colaboración para defender la paz y el desarrollo global.

En tanto, el presidente de España coincidió en que el orden internacional enfrenta un deterioro y planteó renovarlo para adaptarlo a un mundo multipolar. Señaló que la relación con China puede contribuir a resolver desafíos globales.

Petroleros cruzan pese a cierre

Por Redacción

EL CIERRE marítimo declarado por el Gobierno de Donald Trump en el estrecho de Ormuz mostró sus primeros efectos, con un tránsito de buques reducido en comparación con niveles habituales, según el seguimiento marítimo.

Durante el primer día completo de restricciones, al menos entre ocho y nueve embarcaciones lograron cruzar la vía, una cifra inferior al 10 por ciento del flujo normal, que antes del conflicto superaba los 100 cruces diarios. El Comando Central de EU indicó que el bloqueo se aplica sólo a buques con destino a puertos iraníes, mientras que otras rutas se mantienen activas.

Un buque con bandera de Liberia, en el puerto de Bombay, el 12 de marzo ı Foto: AP

Entre los barcos identificados figuran petroleros sancionados como el Rich Starry y el Elpis, así como el Murlikishan, vinculado a transporte de crudo iraní y ruso. También se registraron cruces de buques de carga, un granelero con bandera de Liberia y un tanquero de gas LP.

Autoridades estadounidenses aseguraron que ningún barco logró superar el bloqueo en las primeras 24 horas y que al menos seis embarcaciones acataron órdenes de regresar a puertos iraníes. Sin embargo, otros buques vinculados a Irán lograron transitar al no dirigirse a ese país.

El tráfico se mantiene bajo verificación parcial.

Tel Aviv y Beirut reavivan las pláticas con mediación de EU

› Redacción

ISRAEL Y LÍBANO acordaron celebrar nuevas negociaciones directas “en una fecha y un lugar mutuamente acordados”, tras las conversaciones sostenidas ayer en Washington, en lo que representa el primer contacto de este tipo en décadas y un intento por encauzar el conflicto hacia una salida política. De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, el diálogo podría ir más allá del acuerdo de 2024 y derivar en un eventual pacto de paz integral. Washington subrayó que cualquier acuerdo para cesar las hostilidades deberá alcanzarse entre ambos gobiernos, con su mediación, y no mediante vías paralelas. Además, destacó que estas negociaciones tienen el potencial de destrabar ayuda para la reconstrucción del Líbano y oportunidades de inversión.

El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó el encuentro como una “oportunidad histórica” para poner fin al conflicto y a décadas de influencia de Hezbolá en la región. Reconoció que se trata de un proceso complejo que no se resolverá en el corto plazo, pero insistió en la necesidad de avanzar hacia un marco de paz duradera y seguridad para ambas naciones.

Marco Rubio (centro), con autoridades de Líbano e Israel, ayer. ı Foto: Reuters

El Tip: La guerra ensombrece la seguridad energética mundial y el suministro de bienes que dependen del petróleo.

En tanto, Israel expresó su compromiso de participar en negociaciones directas para resolver todos los temas pendientes y alcanzar estabilidad y prosperidad. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, había aceptado días antes de abrir este canal, con el objetivo de establecer relaciones pacíficas y avanzar en el desmantelamiento de Hezbolá.

Por su parte, el gobierno libanés reiteró la urgencia de implementar el cese de hostilidades de noviembre de 2024, defendió los principios de soberanía e integridad territorial y solicitó medidas concretas para atender la grave crisis humanitaria derivada del conflicto.

35 por ciento de estadounidenses aprueban ataques contra Irán

El desarme de Hezbolá es uno de los principales puntos de fricción. Mientras Israel lo plantea como condición para la estabilidad, el grupo chií rechaza esa posibilidad si no cesa la ofensiva israelí. El conflicto, además, se extiende en el contexto de la tensión con Irán, con ataques y lanzamiento de cohetes que intensificó la violencia en territorio libanés.

Las autoridades del Líbano reportan más de 2 mil 120 muertos desde el 2 de marzo, entre ellos al menos 168 niños.