Tras críticas de Trump, el Papa dice que Dios no está con malvados ni prepotentes

El Papa León XIV y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el 2 de julio de 2025.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó ayer sus críticas contra el Papa León XIV al asegurar que el pontífice “no entiende” la amenaza nuclear de Irán y que no debería opinar sobre la guerra. En una entrevista telefónica con el diario italiano Corriere della Sera, el magnate afirmó que el líder religioso “no tiene idea de lo que está pasando”, al referirse al escenario en Medio Oriente.

Donald Trump redobló sus señalamientos al sostener que el Papa desconoce la magnitud de la crisis iraní e incluso mencionó que “42 mil manifestantes murieron en Irán el mes pasado”, como parte de su argumento para desacreditar la postura del jefe de la Iglesia católica. Las declaraciones se producen tras calificar previamente al Papa como “débil” en política exterior.

El Dato: EL PONTÍFICE advirtió sobre el riesgo de que las democracias caigan en una “tiranía mayoritaria o en una máscara para el dominio de las élites económicas y tecnológicas”.

Asimismo, luego de que la primera ministra, Giorgia Meloni, defendiera al pontífice y calificara de “inaceptables” los comentarios del mandatario estadounidense. El republicano respondió con dureza al afirmar que la dirigente europea “es la inaceptable”, al acusarla de no preocuparse por el riesgo de que Irán obtenga un arma nuclear. “Haría volar Italia en dos minutos si tuviera la oportunidad”, advirtió.

TE RECOMENDAMOS: Estrecho bajo presión diplomática Bloqueo en Ormuz y diálogo bilateral reabren vías en crisis

Donald Trump también marcó distancia con quien hasta hace poco consideraba una aliada cercana. “Pensé que tenía coraje, pero me equivoqué”, declaró, al señalar que Giorgia Meloni “ya no es la misma persona” y que hace tiempo no mantienen comunicación. En ese contexto, añadió que Italia enfrenta problemas estructurales, como la inmigración y los altos precios de la energía.

De igual forma, reprochó la negativa italiana a involucrarse en la disputa por el estrecho de Ormuz, al que calificó como un punto clave para el suministro energético global. El magnate confirmó que solicitó apoyo a Italia para enviar recursos a la región, pero no obtuvo respuesta favorable. “Ni siquiera están dispuestos a luchar por el estrecho de donde obtienen energía”, sostuvo.

Por su parte, Giorgia Meloni defendió su postura y subrayó que la relación entre aliados no excluye desacuerdos. “También debes tener el valor de decir cuando no estás de acuerdo”, afirmó, al considerar que esa posición beneficia tanto a Europa como a Estados Unidos y al conjunto de Occidente.

En tanto, el Papa León XIV evitó responder directamente a Donald Trump, pero reafirmó su mensaje durante su visita a Argelia, primera etapa de su gira por África. En un centro para ancianos en Annaba, el pontífice afirmó que Dios no está con los malvados ni con los soberbios, sino con los pequeños y los humildes, y subrayó que las guerras, la violencia, las injusticias y las mentiras, desgarran a la humanidad.

Sostuvo que donde hay amor y servicio “allí está Dios”, y y expresó esperanza en medio de los conflictos. Un día antes aseguró que no tiene miedo al magnate.