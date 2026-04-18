Rescatan a paracaidista tras estrellarse contra marcador previo a partido en Virginia | VIDEO

Paracaidista se estrella en el marcador del Lane Stadium en Virginia, Estados Unidos.

Previo a un partido de fútbol americano, un paracaidista se estrelló contra el marcador del Lane Stadium de los Virginia Tech Hokies en Blacksburg, Virginia, al sureste de Estados Unidos.

El incidente ocurrió alrededor de las 15:00 horas de este 18 de abril, tiempo local, cuando el paracaidista se desvía de su trayectoria y se estrella contra el logotipo del Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia, conocida como Virginia Tech, colocado en la parte superior de la pantalla gigante.

En videos difundidos en redes sociales es posible observar que el paracaídas se desliza y se atora entre las letras “C” y “H”, donde el paracaidista permaneció suspendido en el aire durante algunos minutos.

Alrededor de las 15:20 horas, justo antes del inicio del partido, personal del Departamento de Bomberos Voluntarios de Blacksburg consiguió rescatar al saltador con ayuda de una escalera de más de 30 metros de altura, de acuerdo con el medio Tech Sideline. El partido comenzó con un retraso de unos 40 minutos, alrededor de las 16:00 horas.

Guy parachuting into Virginia Tech Spring game is stuck on the scoreboard after rough collision. #oops pic.twitter.com/2smQ30FAxN — JIMMY (@yakubbsmonster) April 18, 2026

A través de la red social X, Virginia Tech informó que el paracaidista fue rescatado “de manera segura” y reportó que se encuentra “estable” tras las labores de rescate.

“Nuestra principal prioridad sigue siendo su bienestar”, añadió Virginia Tech en la publicación, en la que agradecieron a los servicios de emergencia, al personal del evento y al personal médico “por su rápida, coordinada y profesional respuesta”.

Posteriormente, Virginia Tech reiteró que la “rápidas acciones” de los servicios de emergencia permitieron que el paracaidista “regresara al suelo sin lesiones”.

Tech Sideline identificó al paracaidista como Pasha Palanker, integrante del equipo de paracaidismo profesional Fastrax, dedicado desde 2002 a ofrecer saltos de demostración durante espectáculos aéreos o un eventos deportivos.

Pavel “Pasha” Palanker es un sargento mayor retirado de Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos, con 17 años de servicio.

De acuerdo con Team Fastrax, la Robert Irvin Foundation, Palanker ha sido condecorado en dos ocasiones con el Corazón Púrpura y recibió la medalla Estrella de Bronce con Distintivo “V”, de Valor, por enfrentar y detener a un “terrorista” suicida, acción con la que salvó la vida de entre 15 a 17 soldados.

Actualmente, Pasha Palanker se desempeña como orado especializado en “resiliencia emocional, salud mental y superación de obstáculos”, con la misión de “romper el estigma asociado al tratamiento de la salud mental”, se lee en su propia página web.

Terrifying moment where sky diver gets stuck at Virginia Tech spring game. The individual was rescued by the fire department. pic.twitter.com/h6t4EgaQ9A — VT Barstool (@BarstoolVTech) April 18, 2026

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cehr