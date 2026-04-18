Vuelven familias a zona en ruinas

MILES DE FAMILIAS desplazadas comenzaron el viaje de regreso a casa el viernes en algunas zonas de Líbano, en medio de una frágil calma tras la entrada en vigor de un alto al fuego de 10 días negociado por Estados Unidos entre Israel y grupo político-paramilitar Hezbolá. No obstante, la incertidumbre, la destrucción y las advertencias israelíes acerca de volver a áreas del sur del país ensombrecían su retorno.

A primera hora de la mañana se registraron filas kilométricas en las carreteras. Los vehículos, cargados hasta arriba con colchones, maletas y pertenencias rescatadas, avanzaban lentamente por el único carril abierto, reparado a toda prisa tras un ataque aéreo israelí apenas un día antes.

En aldeas del sur como Jibsheet, residentes regresaron a bloques de apartamentos arrasados y a calles cubiertas con trozos de concreto, persianas de aluminio retorcidas y cables eléctricos colgantes.

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El Tip: El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, adelantó ayer que las tropas de su país no se retirarán del Líbano.

La última guerra entre Israel y Hezbolá desplazó a más de un millón de personas. Pese a las advertencias de funcionarios libaneses de no tratar de regresar de inmediato a sus hogares hasta que quede claro si el alto al fuego se respetará, muchos pusieron rumbo al sur en las horas posteriores a que se decretara la tregua.

En la capital libanesa, Beirut, se escucharon ráfagas de tiros cuando los residentes dispararon al aire justo después de la medianoche para celebrar el inicio de la tregua.

Un portavoz de los cascos azules de la ONU desplegados en el sur de Líbano dijo que no han observado ningún ataque aéreo desde la medianoche, pero acusó al ejército israelí de violar el espacio aéreo y de bombardear con artillería el sur de Líbano. Según el acuerdo difundido por el Departamento de Estado de EU, Israel puede actuar en defensa propia contra ataques inminentes, pero no puede llevar a cabo operaciones ofensivas contra el sur de Líbano.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, advirtió que el país tiene previsto respetar el alto al fuego aunque los intentos de desarmar por completo a Hezbolá “aún no están completos”.

Apuntó que Israel mantendrá el control de todos los lugares en que está apostado actualmente, incluida una zona de seguridad que se adentra 10 kilómetros en suelo libanés desde la frontera compartida. Muchas viviendas en la zona serán destruidas y los residentes libaneses no volverán a la zona, agregó.