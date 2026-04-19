Irán acusa a Estados Unidos de violar alto al fuego y promete que ‘responderá pronto’

Buques en el estrecho de Ormuz, el sábado 18 de abril de 2026.

Irán acusó a Estados Unidos de violar el alto al fuego tras el ataque e incautación de un buque iraní en el estrecho de Ormuz, y prometió que “responderá pronto”.

De acuerdo con la agencia de noticias estatal IRNA, el cuartel general Khatam al-Anbiya acusó a Estados Unidos de “frecuentes violaciones” de los acuerdos alcanzados en negociaciones para detener la guerra, y señaló que persisten la “piratería y el bloqueo de las rutas marítimas”.

Teherán recordó que había accedido a permitir el paso controlado de un número limitado de petroleros y buques mercantes por el estrecho de Ormuz. No obstante, advirtió que el ejército estadounidense violó el alto el fuego al disparar contra un buque mercante iraní en aguas del mar de Omán para inutilizar su sistema de navegación y permitir a sus efectivos abordar la embarcación.

En el comunicado recogido por IRNA, Irán advirtió que sus fuerzas armadas “responderán pronto y tomarán represalias” contra lo que calificó como “piratería armada” y del ejército estadounidense.

Asimismo, Teherán anunció el estrecho de Ormuz permanecerá “bajo estricto control” de las fuerzas armadas iraníes mientras Estados Unidos no permita el libre tránsito de buques procedentes y con destino a Irán.

Estados Unidos afirma que disparó contra el buque y lo incautó porque había cruzado la línea de bloqueo tras ignorar múltiples advertencias.

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cehr